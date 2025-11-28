攜手產業迎接挑戰 勞動部台南就業中心打造安心穩健就業支持網





面對全球貿易局勢的快速變化，國內部分產業正面臨新的挑戰。為協助企業穩定發展、勞工安心工作，勞動部啟動「支持勞工安定就業措施」。為更貼近地方企業需求，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於11月28日，在經濟部安平產業園區服務中心舉辦座談會，吸引近60家企業到場參與。會中除深入說明補助方案與申辦方式外，更邀請財政部、經濟部提供多元配套措施，讓企業獲得更全面的協助，紛紛獲得在場企業主響應及相互交流，利於企業營運最大化。

廣告 廣告

會中分享並鼓勵雇主運用「支持勞工安定就業措施」，內容涵蓋多個層面，包括協助受關稅影響減班休息的企業與勞工，透過「強化僱用安定措施」補助勞工七成薪資差額、每月最高可領1萬2,100元；並配合「勞工再充電計畫」，讓勞工在減班期間提升技能，最高可領取1萬7,210元訓練津貼，兩者併領最高補助勞工全額薪資差額。同時，企業若善用在職訓練機制，規劃內部培訓與轉型課程，最高可獲得350萬元補助，以強化企業韌性與人才培育。



此外，針對受國際情勢影響的失業勞工，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」結合企業共同提供就業支持，如雇主僱用經公立就業服務機構推介之受國際情勢影響的失業勞工，以全時按月計酬僱用，每僱用1名勞工，最多獎助3.6萬元。在勞工職能訓練需求方面，為減輕雇主訓練成本，每人每月補助1.2萬元、最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。而考量勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每一勞工每年最高補助雇主10萬元。

財政部也從「財政金融支持」與「強化產業韌性」兩方面因應，提供受美國關稅政策衝擊的出口廠商金融支持，如貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等等措施及提供租稅優惠，以鼓勵企業投資研發、進行產業轉型。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，期盼透過本次「支持勞工安定就業措施座談會」助轄區企業更加快速掌握各項資源並協助勞工於減班期間維持穩定收入並強化專業技能，同時讓企業得以彈性規劃訓練時段，促進人力資源之永續運用，進而強化產業競爭力並維持就業市場穩定。為產業提供更周全的後盾，使企業在面對情勢變動時，能以更充足的資源兼顧營運與勞工權益，共同營造更具韌性與競爭力的就業環境。

企業主若想瞭解詳細資訊，可逕洽各公立就業中心瞭解或至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，也可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務。



更多新聞推薦

● 宣告參戰國民黨2026台中市長初選 楊瓊瓔：我準備好了！