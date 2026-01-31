攜手發放265萬慰問金 板橋慈惠宮、接雲寺歲末送溫情

《圖說》板橋慈惠宮發放冬令救濟金，陳奇正區長〈中〉致贈感謝狀。〈板橋公所提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市板橋慈惠宮、接雲寺為關懷地方弱勢、落實宗教回饋社會精神，以實際行動關懷板橋區弱勢家庭，今(31)日舉辦一年一度冬令救濟活動，針對區內經濟弱勢戶家庭發放慰問金，第1款每戶發放3,000元、第2款每戶2,000元、第3款每戶1,000元，總金額達265萬元，共有2,336戶家庭受惠。

《圖說》陳奇正區長(左4)致贈感謝狀予接雲寺，並宣傳市長馬祥厚運春聯。〈板橋公所提供〉

板橋區長陳奇正今日親自出席活動現場，他表示，板橋慈惠宮、接雲寺於農曆過年前夕發放慰問金，不僅能為經濟弱勢的家庭紓困，提供物質上的幫助，更是傳遞一份來自社會的尊重與關懷，並特別感謝兩間寺廟連續30餘年來無私奉獻，長期關懷地方弱勢的善行義舉，展現了宗教團體慈悲為懷、守護社會的用心與責任。

《圖說》慈惠宮發放現場情形。〈板橋公所提供〉

他說，板橋慈惠宮、接雲寺為在地重要的信仰中心，長期深耕地方，長年投入公益不遺餘力，在地方發揮信仰教化與公益功能，除了本次冬令救濟活動外，亦設置急難救助與清寒獎助學金，期盼能減輕弱勢家庭的生活壓力。

《圖說》接雲寺發放冬令救濟金。〈板橋公所提供〉

板橋慈惠宮表示，透過定期公益捐助活動與關懷行動，期望拋磚引玉，喚起更多社會大眾關注弱勢族群；板橋接雲寺指出，歲末送暖不僅是物質上的幫助，更是一份心意與祝福，希望讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持。