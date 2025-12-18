攜手福利機構 竹市府啟動關懷服務計畫

竹市府攜手新竹市老人福利機構，共同推動「老人福利機構老人獨立倡導關懷計畫」。





新竹市政府持續推動「老幼共好」施政策略，114年度持續攜手新竹市8間老人福利機構，共同推動「老人福利機構老人獨立倡導關懷計畫」，營造尊重、友善且具自主性的高齡照護環境，讓每位居住在機構的長者都能獲得應有的尊重與保障。

市長高虹安指出，市府傾聽居住在機構中的長者心聲、協助長輩表達需求，提升其生活自主權，保障自我權益，並結合跨世代互動，打造更具溫度與尊嚴的照護文化。截至114年10月底，已成功培訓58位倡導關懷人，服務92位機構長者，累計服務1,549人次。倡導關懷人深入關心長輩的身體狀況、飲食攝取與日常生活細節，並特別關注弱勢長者的需求，以確保其權益不被忽視。

社會處說明，本計畫展現跨齡共融的精神，倡導關懷人的年齡層橫跨35至80歲，形成珍貴的跨世代學習場域。年輕倡導者從長輩的生命故事歷練中汲取經驗，而年長的長輩則透過與年輕倡導關懷人的互動吸收現代知識。不同世代的相互交流，讓陪伴不僅是服務，更是雙向成長，形塑多元、包容且充滿活力的人際關係網絡。

