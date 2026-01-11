攜手竹山鎮所 參與文化體驗活動 雲科大帶國際生賞竹藝燈會

雲科大攜手竹山鎮公所帶領國際學生走入二零二六竹山竹藝燈會。（記者劉春生攝）

為推動台灣竹藝文化的國際交流與在地產業活化，國立雲林科技大學於日昨帶領在臺國際交換學生前往南投竹山，參與「2026竹山竹藝燈會」文化體驗活動。此次活動由竹山鎮公所主辦，雲科大協辦，透過燈會展覽與竹藝文化導覽，讓國際學生以最貼近生活的方式認識台灣傳統工藝與地方特色。

此次小旅行活動時間自下午二時至晚間九時，行程安排充實且多元。學生將先前往竹文化園區，在專業導覽的帶領下，了解竹材運用、竹藝歷史與產業脈絡，感受竹藝文化的深厚底蘊。

除了文化導覽與參觀行程外，學生也能自在漫步於燈區，品嚐各式燈會攤販美食，在光影流轉中欣賞精彩的燈會表演與主燈秀。

竹山鎮公所表示，竹山為台灣重要的竹產業重鎮，希望透過竹藝燈會，提升大眾對竹藝價值的認識，促進竹產業創新發展，並活絡地方經濟；國際學生的參與，也能讓台灣竹藝文化在國際上獲得更多關注。國際事務處葉惠菁國際長指出，學校長期致力於推動國際學生的在地文化體驗，讓來臺求學的青年不僅學習專業知識，也能深入理解台灣的人文底蘊與產業特色。