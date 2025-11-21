攜手經濟部共推外交 林佳龍：協助產業布局全球、壯大台灣

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（21）日與經濟部長龔明鑫共同主持「經濟外交雙部長會議」，會後透過社群平台表示，台灣經濟實力雄厚，是拓展外交空間的最大後盾，外交部與經濟部將持續密切合作，針對總統賴清德所提出「五大信賴產業」與涉及國防安全的關鍵領域，與國際夥伴共同打造非紅供應鏈，協助產業布局全球、壯大台灣。





林佳龍表示，他與龔明鑫相識多年、彼此十分熟悉，也在不同階段的公務歷程中多次合作，尤其在龔明鑫擔任行政院秘書長期間，兩人共同擔任「行政院經濟外交工作小組」執行秘書，攜手為實現總統賴清德「經濟日不落國」的國政願景共同打拚。

林佳龍指出，台灣具備雄厚的經濟實力，是拓展外交空間的最大後盾。長期以來，經濟部在全球各駐外館處派駐人員，與外交部密切合作，共同推動台灣產業鏈結國際。未來雙方將延續成功模式，持續協助產業布局全球、壯大台灣。

在具體作法上，林佳龍說明，雙部長會議已檢視「榮邦計畫」（Diplomatic Allies Prosperity Project）的資金、人力與技術各層面，並將八大旗艦計畫中的「半導體韌性供應鏈」、「智慧園區海外示範」、「智慧醫療」及「新能源與碳權合作」列為重點合作領域。林佳龍強調，這些旗艦計畫不僅具備外交戰略意義，更有助深化台灣與夥伴國家的雙邊合作、鞏固關係，同時提升我國國際形象，實現雙贏共榮。

林佳龍提及，針對賴總統提出的「五大信賴產業」以及涉及國防安全的關鍵領域，外交部也將持續與經濟部攜手，與國際夥伴推動共同開發及合作打造「非紅供應鏈」，在強化我國產業能量的同時，也進一步開拓產業發展空間。

林佳龍強調，在全球面臨地緣政治風險與供應鏈重組的雙重挑戰下，對台灣而言雖是挑戰，但也是重要的機會。他也說，近年愈來愈多國家重視台灣的科技實力與製造能量，期待與台灣建立互惠共榮的合作關係。

最後，林佳龍與龔明鑫皆認為，當前正是全力推動經濟外交的最佳時機。未來外交部與經濟部將持續整合政府與民間資源，鞏固台灣在全球供應鏈中的關鍵樞紐角色，實現「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的全球產業布局藍圖。







