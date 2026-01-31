攜手美商Datavault AI 聖約翰科大首創RWA國際研究中心

聖約翰科技大學與美國Nasdaq上市金融科技企業美商Datavault AI Inc.簽署產學合作備忘錄，將於校內成立全球首座專責「真實世界資產」開發與應用之國際研究中心。（圖：聖約翰科技大學提供）

▲聖約翰科技大學與美國Nasdaq上市金融科技企業美商Datavault AI Inc.簽署產學合作備忘錄，將於校內成立全球首座專責「真實世界資產」開發與應用之國際研究中心。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學與美國納斯達克上市的金融科技公司Datavault AI Inc.（簡稱Datavault AI）簽署產學合作備忘錄，宣告在校內成立全球首個專責於「真實世界資產」（Real World Assets, RWA）開發與應用的國際研究中心。此次合作獲得Datavault AI的支持，將投入專款以促進中心的運作，期望確立臺灣在Web3金融技術標準上的領導地位。

簽署儀式由聖約翰科技大學校長唐彥博與Datavault AI主席兼執行長Nathaniel Bradley親自簽署，並由聖約翰董事會執行董事曾鴻鍊、全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會主任委員韋伯韜等人共同見證。

曾鴻鍊執行董事在致詞中提到，聖約翰科技大學源自於被譽為「東方哈佛」的上海聖約翰大學，擁有百年的教育傳統，並且有近70位校友在上市公司中擔任領導職位。他強調，與技術領先的Datavault AI合作，雙方將在學術研究、人才培育及產業應用等方面攜手合作，創造更大的價值。

Datavault AI的Nathaniel Bradley則表示，全球正迎來重大的技術變革。他希望與聖約翰共同建立卓越中心，徹底改變全球經濟的RWA系統。他指出，個人資產未來可以透過代幣經濟策略創造價值，聖約翰將成為展示此技術的橋樑。

韋伯韜主任委員分析了臺灣的戰略地位，指出RWA代幣化是不可逆的趨勢，傳統銀行若不轉型將面臨威脅。他強調，臺灣是連接世界製造中心與金融中心的橋樑，計畫在聖約翰建立全台最重要的RWA研究中心，並宣布雙方將在一年內舉辦大型國際會議以深化技術交流。

校長唐彥博在致詞中提出研究中心的三階段發展願景，一年內成立研究中心；三年內與國內金融院校成立「RWA大學聯盟」；五年內拓展影響力至美國和歐洲等國際姊妹校。他感謝美方的經費支持，對於建立學術網絡和改善資產運用至關重要。

唐彥博表示，將RWA發展研究中心設在這樣具有歷史意義的校園，不僅是「傳承與創新」的結合，更象徵聖約翰科技大學邁入數位金融國際化的新紀元。未來中心將設立五大研究組別，涵蓋金融法規、資產應用及ESG永續金融等領域，透過實習計畫與「代幣化沙盒」實驗，帶領學生從歷史悠久的校園出發，無縫接軌數位轉型下的全球金融新戰場。