攜手聯發科N1晶片 黃仁勳證實：效能極強
[NOWnews今日新聞] 輝達與聯發科的合作計畫日前曝光，外媒指出，雙方聯手打造的 Windows on Arm 架構N1系列處理器將於今年第一季正式亮相，這代表著輝達正式向高階 PC 市場發起新一輪衝擊。對此，輝達執行長黃仁勳今（30）日證實，確實與聯發科合作打造一款非常強大的 SoC（系統單晶片）。它的功耗很低，但效能極強，專為具備強大AI的電腦所設計。
Wccftech 報導指出，輝達與聯發科的此次合作目的在進軍Windows on Arm 生態系統，挑戰現有的市場格局。新推出的N1系列SoC包含兩款主要型號，也就是N1X與N1，這兩款晶片均定位於高階PC市場，其核心差異在於CPU核心數量、GPU規模，以及記憶體配置的不同，以滿足不同層次的高性能計算需求。
在技術架構方面，N1系列展現了輝達在AI與高性能計算領域的野心。報導指出，N1系列採用了與NVIDIA（輝達） GB10 Grace Blackwell Superchip 同款的晶片技術。這一技術同源暗示了N1系列在AI處理能力和能效比上可能具備服務器級的基因，有望為消費級筆記型電腦帶來突破性的性能表現。
供應鏈人士表示，搭載N1X晶片的Windows筆記型電腦預計將在 2026 年第一季登場，主要瞄準消費市場，並計劃於同年第二季正式開賣。按照這一時間推算，業界普遍預測該款晶片極有可能在三月舉行的GTC 2026 大會上進行發表，屆時將成為全球科技界的焦點。
對此，黃仁勳在今日輝達尾牙接受媒體訪問時回應，確實與聯發科合作打造了一款非常強大的 SoC（系統單晶片）。它的功耗很低，但效能極強，是專為具備強大AI功能的電腦所設計的，應用範圍非常廣泛。
另一方面，黃仁勳也提到，輝達成長速度非常快，他指出，公司過去只打造GPU，但現在製造網路晶片、交換器晶片、用於儲存與網路的智慧資料處理器（DPU），也打造 CPU，設計的晶片種類從1種變成7種，需要大量的工程師。
此外，輝達也建造非常複雜的系統，現在的GPU本質上就是超級電腦，這需要台灣眾多夥伴的協助，他強調，台灣是供應鏈與生態系的起點，因此需要更多人才，包括晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理夥伴等等。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
輝達尾牙登場！黃仁勳沒穿皮衣 一襲夏威夷風花襯衫超吸睛
北士科啟用典禮會和蔣萬安同框現身？黃仁勳：若時間確定一定會
安排與黃仁勳見面？蔣萬安：一切配合他行程安排
其他人也在看
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 14則留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9則留言
關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂
台美對等關稅協議達成降至15%，台灣方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇。台積電元老、前副總經理陳健邦直言，台積電到美國投資並不會被掏空，更像「媽祖分靈」，神比喻讓眾人大讚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10則留言
法說變法會！聯電早盤「亮綠燈」、逾2萬張排隊等賣 世界先進也被打跌停
[Newtalk新聞] 昨（28）日法說會剛落幕的聯電（2303），今（29）日股價卻亮了「綠燈」。早上以 70.3 元開出後，隨著賣壓湧現，開盤 30 分鐘左右慘被打入跌停板，股價鎖死在 68.4 元，成交量逾 24.6 萬張，另有 2.1 萬張排隊等著賣；另一家世界先進（5347）同樣也跌停演出，報在 147 元、成交量逾 3.8 萬張，有 4,500 張等著賣。 聯電公布去（2025）年第四季營收 618.1 億元，年增 2.4%，且晶圓出貨量年增 12.3%，美元營收較前一年成長 5.3%。毛利率維持在 30.7% 的水準；稅後純益 100.6 億元，季減 32.9%、年增 18%，單季每股盈餘（EPS）0.81 元；全年累計獲利 417.16 億元、年減 11.6%，每股盈餘（EPS）3.34 元，表現符合預期。 聯電總經理王石指出，儘管多數市場需求仍溫和，但晶圓出貨量維持平穩。且受惠於 22 奈米產品組合優化有成，營收季增 31% 創歷史新高；展望 2026 年，將全力衝刺先進封裝與矽光子（CPO）技術，以因應 AI、網路通訊及車用電子對高效能運算（HPC）不斷演進的需求。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 24則留言
Meta大增資本支出 信驊、創意等台廠嗨
臉書母公司Meta公布最新財報及2026年營運展望，再度釋出對AI基礎建設的強烈投資訊號，資本支出大幅上修，顯示持續加碼自建AI資料中心與自研晶片布局。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉Fed維持利率不變 標普曾短暫升破7000點 那指連六紅
標普 500 指數週三 (28 日) 觸及重要里程碑，盤中首度升破 7000 點整數關卡，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉微軟暴跌近10% 軟體股一片慘跌 標普那指齊收黑
交易員消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，美股主指週四 (29 日) 多承壓收黑，微軟財報發布後暴跌近 10%，道瓊勉強收紅。比特幣下跌逾 5%，觸及近兩個月來的低點。蘋果週四盤後財報釋利多，股價聞訊上揚。鉅亨網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
這是可以免費看的！想賺錢看過來 2026「8大財富預言」
鉅亨買基金AUM突破1,200億元，近三年成長1.34倍，總經理張榮仁指出，致勝關鍵在於從「賣商品」轉型為「拼系統」，帶動千萬級客戶大增24%。展望2026年，投資長羅瑤庭預測AI需求強勁、無泡沫，並點名國防、太空與能源為新興顯學，建議投資人核心配置美股科技與台灣市場。平台更推出「美國景氣雷達」助攻決策，未來將深化智能化與AI服務，展現其在ETF熱潮下逆勢突圍的強大爆發力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
車美仕深化國際、海外表現亮眼，2025年合併營收142億元創新高
和泰集團旗下的車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，近年持續擴大全球市場布局。2025年全年合併營收達新台幣142億元，較前一年再創歷史新高，展現其在汽車用品研發、系統整合及客戶服務領域的長期深耕成效。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬斯克旗下 SpaceX 擬與 xAI 洽談合併 IPO 前夕動向受矚目
馬斯克旗下 SpaceX 擬與 xAI 洽談合併 IPO 前夕動向受矚目EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 357則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 2 小時前 ・ 24則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 379則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 51則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 382則留言