攜手聯發科N1晶片 黃仁勳證實：效能極強

▲針對合作聯發科N1晶片傳聞，輝達執行長黃仁勳今（30）日證實，確實合作打造一款非常強大的 SoC（系統單晶片）。（圖╱記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達與聯發科的合作計畫日前曝光，外媒指出，雙方聯手打造的 Windows on Arm 架構N1系列處理器將於今年第一季正式亮相，這代表著輝達正式向高階 PC 市場發起新一輪衝擊。對此，輝達執行長黃仁勳今（30）日證實，確實與聯發科合作打造一款非常強大的 SoC（系統單晶片）。它的功耗很低，但效能極強，專為具備強大AI的電腦所設計。

Wccftech 報導指出，輝達與聯發科的此次合作目的在進軍Windows on Arm 生態系統，挑戰現有的市場格局。新推出的N1系列SoC包含兩款主要型號，也就是N1X與N1，這兩款晶片均定位於高階PC市場，其核心差異在於CPU核心數量、GPU規模，以及記憶體配置的不同，以滿足不同層次的高性能計算需求。

在技術架構方面，N1系列展現了輝達在AI與高性能計算領域的野心。報導指出，N1系列採用了與NVIDIA（輝達） GB10 Grace Blackwell Superchip 同款的晶片技術。這一技術同源暗示了N1系列在AI處理能力和能效比上可能具備服務器級的基因，有望為消費級筆記型電腦帶來突破性的性能表現。

供應鏈人士表示，搭載N1X晶片的Windows筆記型電腦預計將在 2026 年第一季登場，主要瞄準消費市場，並計劃於同年第二季正式開賣。按照這一時間推算，業界普遍預測該款晶片極有可能在三月舉行的GTC 2026 大會上進行發表，屆時將成為全球科技界的焦點。

對此，黃仁勳在今日輝達尾牙接受媒體訪問時回應，確實與聯發科合作打造了一款非常強大的 SoC（系統單晶片）。它的功耗很低，但效能極強，是專為具備強大AI功能的電腦所設計的，應用範圍非常廣泛。

另一方面，黃仁勳也提到，輝達成長速度非常快，他指出，公司過去只打造GPU，但現在製造網路晶片、交換器晶片、用於儲存與網路的智慧資料處理器（DPU），也打造 CPU，設計的晶片種類從1種變成7種，需要大量的工程師。

此外，輝達也建造非常複雜的系統，現在的GPU本質上就是超級電腦，這需要台灣眾多夥伴的協助，他強調，台灣是供應鏈與生態系的起點，因此需要更多人才，包括晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理夥伴等等。

