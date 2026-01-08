攜手聯詠科簽MOU 玉管處步道守護再升級

環境友善種子媒合玉管處與聯詠科技簽訂「生態保育與環境永續合作備忘錄」。（圖：玉管處提供）

為具體實踐企業永續發展（ESG）與生物多樣性保育之長遠目標，玉山國家公園管理處於八日下午於玉管處處本部舉行「生態保育與環境永續合作備忘錄」簽署儀式。簽署儀式由玉管處處長盧淑妃與聯詠科技股份有限公司代表陳健興副總經理共同簽署，正式對外宣布雙方將在既有的步道守護合作基礎上，進一步將合作尺度擴大至「臺灣黑熊保育教育」及「環境永續推廣」，共同構築更為完善的玉山生態防護網。

玉管處表示，玉山國家公園作為臺灣核心生態廊道,其境內步道系統不僅是登山健行者親近高山地景的主要路徑，更是串聯重要野生動物棲地的關鍵地帶。優質的步道維護與完善的安全設施，對於提升登山品質、降低山友迷途與遲歸風險具有不可替代的重要性。

聯詠科技自二○○七年起便投入資源支持玉山步道養護工作，目前即將邁入合作第二十年。這二十年來，聯詠科技透過穩定的資金與資源挹注，協助管理處進行步道基礎設施維護、環境清潔整理以及登山安全設備的強化，是玉山步道守護最為堅定且具代表性的民間夥伴。

本次簽署合作備忘錄，象徵雙方公私協力模式的再升級。自今年起，雙方除了維持既有的步道硬體守護外，將合作觸角深入生物多樣性之核，臺灣黑熊的保育與宣導教育工作。