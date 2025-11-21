攜手茂林國家風景區管理處 7-ELEVEN「紫斑蝶主題門市」新登場

7-ELEVEN茂林門市的OPEN也換上當地原住民傳統服飾。業者提供



每年微涼冬季茂林山谷迎來成群返回越冬的紫斑蝶，形成與墨西哥帝王斑蝶齊名的世界級自然奇景。為讓旅客感受這份自然浪漫，茂林國家風景區管理處攜手 7-ELEVEN，在茂林區入口打造全新「紫斑蝶主題門市」，導入蜜源植物、生態布景及生態窗貼等設計，結合休憩補給機能與生態教育，升級為友善紫斑蝶 2.0，成為旅人走向紫蝶幽谷的第一站。

茂林為全球僅有兩大紫斑蝶越冬谷地之一，每年 11 月到翌年 3 月，數十萬隻紫斑蝶自北台灣及海外飛返此地，展開壯麗的越冬旅程。茂管處近年推動「世界級生態品牌」，期望在旅遊與保育之間建立平衡，引導旅客以友善方式親近自然。

此次與 7-ELEVEN 的合作，以紫斑蝶意象與山林色調作為主題，並融入當地原住民族文化，店內角色也換上原民服飾，象徵旅人將走入一片兼具自然與文化故事的土地。無論是準備登山、騎車上山或短暫停留，旅人都能在此放慢節奏、調整步伐，迎接茂林的山谷氛圍。

門市內外規劃生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶自由休憩覓食、降低窗殺機率，為7-ELEVEN友善紫斑蝶2.0版全新做法。業者提供

代理處長鄭偉宏表示，紫斑蝶選擇回到茂林，是因為這裡提供最適合的生態環境，希望旅客不只「看見蝴蝶」，更理解牠們回來的原因並共同守護。

7-ELEVEN也指出，主題門市導入蜜源植物、生態布景及生態窗貼等設計，降低窗殺機率，升級為友善紫斑蝶 2.0，讓旅客能更貼近茂林的自然之美。

7-ELEVEN響應茂管處的綠色旅遊的概念及發想下，透過雙方的合作與加盟主的重視，於茂林區入口處7-ELEVEN茂林門市，共同打造一座全新「紫斑蝶主題門市」 。業者提供

茂管處提醒，越冬期間可透過「茂林紫斑蝶即時資訊」掌握蝶況，觀賞時放慢腳步、降低干擾，以更溫柔的方式陪伴紫斑蝶在山谷間飛舞。

