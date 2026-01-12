攜手西門子及睿志科技 高科大簽署三方產學合作

因應智慧製造的轉型趨勢，工程軟體升級、流程改變，學術端也對應調整學生訓練內容，國立高雄科技大學模具工程系昨（十二）日與西門子軟體工業股份有限公司、睿志科技股份有限公司簽署三方產學合作，共同推動智慧製造與模具設計的教學強化以及技術導入，建構新世代製造業人才銜接國際產業分工趨勢的即戰力。

高科大副校長郭俊賢表示，高科大模具系目前仍是國內唯一模具系，具備五專至博士的完整學制，上萬名系友在國內外相關產業服務，具備雄厚的模具設計的教學及實務資源；模具系立足超過五十年的學術基礎，順應製造業轉型的趨勢，持續在教學及訓練課程導入先進工程軟體，並更新業界最新的技術流程，縮短學生從校園銜接就業的距離。今日三方產學合作，將共創三贏局面。

西門子軟體工業陳董事長指出，鴻海集團創辦人郭台銘曾說「模具是製造之母」，強調許多製造業解決方案的軟體開發均賦予AI能力，但仍有一定程度的工作必須由人來完成，因此培養合適的人才以符合未來製造業型態，是延續台灣製造業優勢的重要工作。

睿志科技總經林建信期望結合豐厚的產業經驗以及西門子的軟體技術，幫助大學端建構符合未來產業需求的人才訓練課程。

全球製造業智慧化轉型浪潮對兼具數位工具應用能力、流程整合能力、製造技術專業的複合型人才需求漸強，也成為西門子軟體公司、睿志科技與高科大模具系三方合作的核心基礎，結合學術與企業資源，幫助課程內容貼合產業需求並縮短學用落差，進而提升畢業生進入職場的競爭優勢。

未來，模具工程系將持續與企業深化夥伴合作，優化課程內容、推廣實務研習、促進技術交流等，進一步強化智慧製造教育之完整性，共同促進台灣製造與模具產業之永續發展。