攜手護家園 獅子會與北港警共宣導反毒防詐

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為加強社區安全意識、守護青少年健康成長，國際獅子會300E-1區第二專區第四分區於11月6日下午，在雲林縣水燦林國小舉辦一場結合教育與趣味的「反毒反詐」宣導活動。此次活動由分區主席郭惠蘭領軍舉辦，北港警察分局偵查隊全力協助，透過互動講座與有獎問答，將防毒、防詐觀念扎根於校園與社區。

北港警分局偵查隊長廖祥凱於活動中指出，詐騙手法層出不窮，近年常見的「假投資」、「解除分期付款」等手段，讓不少民眾受害。他提醒現場民眾，凡遇可疑訊息應立即向警方查證，不貪圖小利、不輕信陌生人。此外，他也特別展示新興毒品的偽裝包裝，如糖果、飲料及電子煙形式，提醒青少年提高辨識力，拒絕好奇心下的首次嘗試。

活動現場氣氛熱絡，民眾積極參與有獎徵答，透過問答學習反毒與防詐知識，答對者可獲得紅包與紀念品。警方並發放宣導資料與「識詐口訣卡」，幫助民眾將防範觀念融入日常生活。

郭惠蘭主席強調，獅子會的宗旨是以服務回饋社會，藉由此次活動讓更多家庭了解毒品與詐騙的嚴重性，從家庭教育做起，共同打造安全社區。她感謝北港警分局的專業投入與協助，讓宣導更具深度與實效。

北港警分局表示，未來將持續與地方團體合作，針對不同年齡層推出客製化宣導課程，強化民眾防詐防毒能力，攜手打造無毒、無詐的幸福雲林。（照片／北港警分局提供）