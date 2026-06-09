攜手護治安 在地企業捐30萬挺新北警

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品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠與新北市警察局局長方仰寧暨所屬同仁合影。(圖:新北市警察局提供)

▲品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠與新北市警察局局長方仰寧暨所屬同仁合影。(圖:新北市警察局提供)

近年詐騙手法與犯罪型態不斷翻新，警政工作挑戰日益艱鉅。在地企業品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠，深感警察同仁維護治安之辛勞，特地跨界伸出援手。蔡彰鍠捐贈新臺幣三十萬元整至新北市政府警察局警政基金，捐贈儀式於八日由局長方仰寧代表受贈。方仰寧對企業展現的社會實踐力表達由衷感謝，並強調這筆民間資源，將成為新北警打擊犯罪、守護市民安全的最強後盾。

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品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠表示，警察同仁長年堅守崗位，肩負維護社會秩序及保障民眾安全之重責。新北市人口高達四百零四萬人，治安與交通維護工作萬端，基層同仁長年處於高壓執勤狀態。企業身為社會的一分子，除專注經濟發展，更期盼能為社會安定貢獻心力。此次捐贈警政基金，正是對新北警長期付出的肯定，期盼能實質減輕同仁執勤負擔，攜手打造讓民眾安心的防護網絡。

方仰寧受贈時指出，警力有限而民間力量無窮，十分感謝蔡彰鍠熱心公益，選在今年警察節前夕提供實質支持，具有特別的鼓勵意義。這筆三十萬元的警政基金將秉持「專款專用」原則，用於同仁的急難救助，並全力充實與升級執勤裝備，提供同仁最完善的防護與保障。

方仰寧強調，警民緊密合作是現代治安不可或缺的基石。未來新北警將持續精進各項打擊犯罪戰術，將民間的信任與資源轉化為實質治安成效，全面壓制不法犯罪，守護市民生命財產。警民齊心力挺治安，讓新北市的防護網更加滴水不漏。