攜手走讀淡海輕軌 亞東科大、新北高工簽MOU打造願景

《圖說》亞東科大與新北高工教師社群參訪北捷淡海機廠。〈亞東科大提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】亞東科技大學通識教育中心為促進技職體系的跨校交流與教師深度學習的目標，日前與新北高工秘書室合作，共同辦理教師社群淡水走讀活動。由亞東科大與新北高工兩校的師長移地共學，透過地方公共運輸系統的導覽，建立兩校師長對新興軌道經濟及淡水在地文化之瞭解。

此外，活動兩校進行「締結策略聯盟關係合作意向書」簽約儀式，亞東科大黃茂全校長在活動中提及「新北高工是本校重要夥伴，對於兩校的合作樂觀其成」，新北高工孔令文校長也回應「希望未來能落實大手拉小手，共同對新北技職教育的推動作出貢獻」，兩校師長因此次的共學擴展了對淡水地方學的視野，同時對兩校未來長遠的交流合作，也奠定了更為穩定的基礎。

當日中午校師長共同搭車赴亞東科大淡水校區參觀創新大樓，並安排淡水當地特色餐點，為活動揭開序幕。活動沿著淡海輕軌的路線做踏查，由淡水旅學堂導覽員帶領兩校與會師長感受淡海輕軌線的地方文化風光，從輕軌線搭乘的親身體驗，到淡海機廠對軌道營運與維護環節的走訪。

《圖說》亞東科大與新北高工教師社群open淡海機廠秘密基地。〈亞東科大提供〉

最後由新北捷運公司葉志昱副理與兩校團隊對談，三方對未來推動實習就業的合作都表達強烈意願，此外，旅學堂也安排一場徽章DIY的手作課程，落實地方創生，從做中學的精神。

此次出席的貴賓包含新北高工的孔令文校長、許棟材秘書、教務主任高淑琴、輔導室張其清主任、圖書館范振佶館長、汽車科邱傳福主任與三位家長會副會長及委員們等人，亞東科大則由黃茂全校長領銜，張浚林副校長、工程學院林尚明院長與電通學院陳宗柏院長、李紹綸圖資長、機械系陳一順主任、電機系王盈中主任、通識中心黃啟峰主任、學務處諮商中心傅孝維主任、研發處創新育成中心梁興皇主任、工管系林木盛老師、通識中心劉明香老師、教務處綜合業務組楊慧雯組長與校友會林伯修理事長等人共同出席。

午餐特別安排了當地知名的周杰倫套餐（肉包、淡水阿給與魚丸湯），頗受好評，而透過創新育成中心梁主任的介紹，使參與學員進一步瞭解今日大學與在地社區的密切連結。

