攜手醫院照顧鄉親 元長都城隍慈善會捐贈50台愛心輪椅

攜手中國醫藥大學北港附設醫院、北港仁一醫院照顧鄉親，元長都城隍慈善會捐贈愛心輪椅。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為發揮都城隍爺慈悲濟世、護佑眾生的精神，元長都城隍廟慈善會長年深耕地方公益，持續關懷轄區內弱勢家庭。歲末年終之際，慈善會再度展現社會溫暖力量，號召地方善心人士共同響應，捐贈愛心輪椅予轄區內醫院，實際行動守護鄉親。

中國醫藥大學北港附設醫院獲贈35台，由院長吳錫金代表受贈並致贈感謝狀。（圖／記者洪佳伶攝）

元長都城隍慈善會理事長陳献達表示，因曾親身經歷家人住院期間，發現醫院輪椅數量有限、不敷使用，深刻體會行動不便者的困境，遂萌生「取之於社會、用之於社會」的念頭，希望結合社會大眾的善心力量，購置輪椅捐贈醫療院所，協助病患與長者行走零負擔，讓愛心即時到位。

在中國醫藥大學北港附設醫院院長室顧問、北港仁一醫院院長室主秘吳雅雯居中協助與聯繫下，30日舉行捐贈儀式，展現宗教信仰結合社會公益的正向能量，讓溫暖在歲末時節持續傳遞，為地方注入滿滿人情味。本次捐贈共計50台輪椅，中國醫藥大學北港附設醫院獲贈35台，由院長吳錫金代表受贈並致贈感謝狀。北港仁一醫院則獲贈15台輪椅，由院長陳孟意代表受贈並致贈感謝狀。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝元長都城隍廟慈善會長期關懷地方醫療需求，此次慈善會捐贈35台輪椅，院方將妥善運用，配置於門診、急診及病人有需要的各處，提供鄉親更便利、舒適的就醫服務，並再次誠摯感謝北港都城隍廟慈善會的善心義舉。

北港仁一醫院院長陳孟意表示，感謝北港都城隍廟慈善會陳理事長帶領多位理事共同推動這項深具意義的善舉。雲林縣北港鎮及元長鄉地處較為偏鄉，居民多為年長長輩，此次捐贈數十台輪椅，對病患而言相當便利且迫切需要。院方代表北港仁一醫院及全體同仁，誠摯感謝慈善會、陳理事長及所有理事的用心付出，讓北港及元長鄉的鄉親長輩能獲得更完善的照顧，並致上最深的謝意。

陳献達理事長最後強調，此次捐贈不只是物資的提供，更是一份心靈上的陪伴與支持，期盼藉由拋磚引玉，吸引更多社會大眾投入公益行列。元長都城隍廟慈善會將持續秉持都城隍爺濟世為民的精神，讓愛與善念在地方持續流轉，陪伴鄉親迎向充滿希望的每一天。

