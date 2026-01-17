攜手金獎大師！《哈利波特》影集由漢斯季默操刀配樂

漢斯季默將操刀《哈利波特》影集配樂。（HBO Max提供）

粉絲都在期待的HBO原創影集《哈利波特》日前再度宣布重磅消息，奧斯卡得主、傳奇配樂大師漢斯季默與其創立的音樂公司Bleeding Fingers將替影集譜寫配樂，這部影集將於2027年在HBO頻道及支援 HBO Max 的地區上線。

漢斯季默與其創立的 Bleeding Fingers 音樂團隊作曲家卡拉塔爾夫（Kara Talve）、安澤羅茲曼（Anže Rozman）一同表示，「《哈利波特》的音樂是全球作曲家心中的標竿，能加入如此龐大計畫的優秀團隊，我們深感榮幸。」他說，「這份重責大任，我與卡拉、安澤都絕對不會輕忽。魔法其實就在我們身邊，雖然往往觸不可及，但就像在哈利波特的波特世界中一樣，你只需要學會去尋找它。我們希望透過這部作品的配樂，在致敬前作經典的同時，也能帶領觀眾更靠近那迷人的魔法世界。」

廣告 廣告

漢斯季默本人近期以電影《F1電影》入圍奧斯卡短名單，之後陸續替HBO 熱門影集《高校十八禁》以及《沙丘》系列帶來新作。而影集改編自原著小說，全系列七本將各自改編為一季，目前正在英國華納兄弟的攝影棚進行拍攝。

更多中時新聞網報導

八三夭揪瘦子組夭瘦團 6P玩戀愛遊戲

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約