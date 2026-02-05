攜手鎮瀾宮 群益金鼎證推限量媽祖保庇金

群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏（右九）率全台分公司代表攜「媽祖保庇金」，前往大甲鎮瀾宮參拜，並與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右八）一同祈福。

▲群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏（右九）率全台分公司代表攜「媽祖保庇金」，前往大甲鎮瀾宮參拜，並與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右八）一同祈福。

馬年將至，群益金鼎證券特別攜手大甲鎮瀾宮推出限量「媽祖保庇金」，不分新戶或舊戶，只要完成指定交易任務，即有資格獲得。繼日前推出「群益發財乖乖」、「群益發財水」與紅包活動廣獲好評後，再將好運升級，為投資人送上「媽祖同行，財富隨行」的美好祝福。

「媽祖保庇金」以大甲鎮瀾宮媽祖形象結合群益吉祥物「探奇」共同設計，內有象徵好運的50元發財硬幣，並印有「媽祖同行，財富隨行」字樣，傳遞安心、穩健與祝福的意涵，希望能「以錢生錢」、「錢滾錢」，為投資人招來好運，群益證希望透過這份別具意義的心意，陪伴投資人在市場起伏中，穩健前行、累積財富。

廣告 廣告

為祈求活動順利、客戶平安順心，群益金鼎證券特別前往大甲鎮瀾宮參拜，期望透過媽祖的加持，祝願所有獲得「媽祖保庇金」的客戶群，都能平安與財富並行。

群益金鼎證券表示，投資人除了追求專業與效率，也很重視安心感與正向能量。此次推出「媽祖保庇金」，正是希望將在地信仰文化的祝福力量，轉化為陪伴客戶前行的溫暖支持，讓投資不只是數字的累積，更是安心、踏實的旅程。