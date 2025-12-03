攜手長榮大學培育跨國永續人才 台南幸福扶輪社捐贈助學金

長榮大學三日辦理USR(大學社會責任)跨遇暨高教深耕聯合成果展開幕式，台南幸福扶輪社到場響應外，也特別捐贈十萬元助學金予IPSD學子。（讀者提供）

記者王勗／台南報導

為支持青年跨國學習與永續人才培育，台南幸福扶輪社社長鄭淑玟及社員三日捐贈十萬元助學金予長榮大學「永續發展國際學士學位學程（IPSD）」學生，期能助學子減輕經濟壓力、安心就學，同時也鼓勵學生投入國際移動、在地實作並精進專業。

長榮大學三日辦理USR(大學社會責任)跨遇暨高教深耕聯合成果展開幕式，台南幸福扶輪社到場響應外，也特別捐贈十萬元助學金予IPSD學子。國際扶輪D3470總監提名人暨幸福扶輪社創社社長陳素雲表示，扶輪社貫徹團結行善、共創永續目標，長期致力於社會服務與教育支持。本次以實際行動響應長榮大學IPSD學生安心就學方案，盼能協助國際青年以教育翻轉生命，也希望讓更多青年能無後顧之憂地學習。

廣告 廣告

來自烏干達的三年級學生Julian與其他學生共同接受助學金，感謝台南幸福扶輪社。（讀者提供）

長榮大學環境教育國際實驗學院與國際珍古德協會共同協力環境教育工作，並合作開辦永續發展國際學士學位學程（IPSD）自一０六年創立迄今，資助來自開發中國家熱愛自然、渴望改變世界的優秀青年來到台灣就學，再將所學，回饋母國社會發展。來自幸福扶輪社的助學金由來自烏干達的三年級學生Julian與其他學生共同接受，學子也承諾將戮力學習，以回饋台灣社會的善心及支持。

USR綠色社區根與芽行動計畫主持人、環境教育國際實驗學院院長洪慶宜指出，此次捐贈不僅是對學生的經濟支持，更是對他們未來的期許。透過合作，學生們將能夠在多元文化的環境中學習成長，成為具備國際視野的永續發展人才，為全球社會的未來貢獻力量。長榮大學強調，未來將持續深化社區、產業及民間團體的合作，為青年創造更多的發展機會，推動永續教育與大學社會責任。