攜手陪伴突破侷限 南市社會局實踐社福核心價值





南市府社會局17日舉辦114年度推展社會福利年終成果發表會，除展現該局在社會福利業務的諸多亮點與卓越成果，更聚焦於臺南市今年歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風以及0728豪雨等多重天然災害的嚴峻考驗，社會局透過社政人員及社工團隊，全力投入災後復原工作，及動員志工團體，協助文書填寫、環境清潔、房屋修繕等志工服務，即時提供最需要的關懷與支持，展現出南市高度的災害韌性。

社會局指出， 113年度強化社會安全網績效考核，該局榮獲六都第一，又分別於114年南高屏社工表揚暨交流會、114年全國社會工作專業人員表揚、114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮、第3屆全國績優社政人員表揚等皆獲得獎項，肯定該局工作辛勞及服務績效，運用專業知能及秉持服務熱忱，為民眾提供良好且有深度的服務。

社會局長郭乃文表示，社會局針對不同族群提供社會福利服務，並深獲肯定，在托育服務方面，長期致力於打造友善育兒環境與多元托育服務，榮獲《今周刊》「最佳友善育兒城市」評比殊榮；在志工服務方面，共計63位志工榮獲「衛生福利部113年度志願服務金質徽章獎」及13個志願服務單位獲評「社綜類志願服務績效評鑑」績優團隊，家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」。

另以社區永續培力中心為發展基地，透過專業培育社區在地人才，輔導本市社區參選衛生福利部「114年度社區發展工作金卓越社區選拔」，參選社區全數獲獎，其中，更榮獲本市首座「銅質卓越獎」殊榮，積極配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，輔導社區主動申請，並順利經衛福部審認通過，獲第一階段1朵紫絲帶認證。

社會局透過多元創新，積極深化社區共融與兒少培力，致力打造一個友善互助的城市，秉持「以人為本、在地共好」的核心精神，全方位推動各項社會福利，建構更有溫度、更具支持性的社會安全網。

展望115年規劃，社會局長郭乃文說，將精進落實黃偉哲市長「全齡照顧」的理念，規劃115年再新增2處夜間臨托、9家公設民營托嬰中心及1處親子悠遊館；溪北地區新增泛自閉症家庭支持服務中心。另在財政平衡下，將重陽禮金加碼至1,500元，打造長輩健康老化、安心生活的幸福城市。以「社會處方箋」試辦計畫，促進身心障礙者健康與社會參與，精進「臺南市社區永續培力中心」，將分別於溪南區及溪北區設立區域型社區培力中心，採取分區、分眾、因地制宜之培力模式，社會局秉持「築構幸福」的精神，提供精進之社會福利服務。此外，為強化本市災害發生時，能即時執行相關災害應變措施，擇定於曾文市政願景園區設置救災志工應變中心，以做為災害時災害物資處理及救災志工人力之任務分配及調度。

