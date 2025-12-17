攜手陪伴、走過天災 台南市政府社會局實踐社福核心價值

社會局發表一一四年度推展社會福利年終成果。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

台南市政府社會局十七日舉辦一一四年度推展社會福利年終成果發表，一一三年度強化社會安全網績效考核為六都第一；今年歷經０１２１楠西地震、丹娜絲颱風以及０７２８豪雨等多重天然災害的嚴峻考驗，社會局全力投入災後復原，即時提供最需要的關懷與支持，展現高度的災害韌性。

社會局長郭乃文表示，社會局針對不同族群提供社會福利服務，長期致力於打造友善育兒環境與多元托育服務，榮獲《今周刊》「最佳友善育兒城市」評比殊榮；志工服務方面，共計六十三位志工榮獲「衛生福利部一一三年度志願服務金質徽章獎」及十三個志願服務單位獲評「社綜類志願服務績效評鑑」績優團隊，家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」。

廣告 廣告

另外，以社區永續培力中心為發展基地，輔導社區參選衛生福利部「一一四年度社區發展工作金卓越社區選拔」，參選社區全數獲獎，更榮獲本市首座「銅質卓越獎」，並配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，獲第一階段一朵紫絲帶認證。

社會局長郭乃文展示以台灣圖騰設計的「志工徽章」。（記者陳治交攝）

社會局致力打造一個友善互助的城市，秉持「以人為本、在地共好」的核心精神，全方位推動各項社會福利，建構更有溫度、更具支持性的社會安全網。

「助夢發芽‧脫貧自立」，透過教育投資、就業自立、資產累積、社區產業及社會參與等五大服務面向，為弱勢家庭構築支持系統，以具韌性的脫貧路徑形成「自助互助」社區網絡，逐步實現自立目標。

「社家領航‧績效奪冠」，社工展現高度專業，於災害期間即時提供關懷與支持，並跨轄調度行動沐浴車前往花蓮協助災民，兼具在地服務與外援能量，體現社會安全網的溫度與韌性。

「安心托育‧親職支持」，增設南科公設民營托嬰中心及新增安平區及南區兩處夜間定點臨托、開辦六至十八歲療育訓練補助等服務，提升公托量能及多元的托育選擇。

「身障共融‧成就可能」，推出「CRPD社區巡迴劇場」，更首創身心障礙兒童及少年代表培力計畫，以生動戲劇傳達身心障礙者權利公約（CRPD）的人權精神，提升兒少公民意識與社會參與權。

「守護兒少‧幸福共好」，推動特殊兒少照顧實境議題回應增能培力計畫，以「現場陪伴、實境示範、跨專業共學」為核心理念，協助安置單位、寄養家庭與照顧者回應情緒行為挑戰及創傷反應。

「自主老化‧活躍傳承」，落實敬老政策，補助長者健保費，重陽敬老金加碼至一千三百元；積極推動銀髮傳承與長青共學，透過創齡課程與行動學苑，提升長者學習力與世代連結。

「幸福社區‧志愛團結」，社會局以影像力量推動共生理念，舉辦「看見台南共生好社區」短影音行動計畫，鼓勵社區發展協會以影像方式記錄社區實踐與特色。

「綿密網絡‧防暴扎根」，社會局培力社區鄰里投入暴力初級預防行列，一一四年起辦理社區防暴成果競賽，鼓勵社區以創意、貼近生活的方式推動防暴工作。

為落實市長黃偉哲的「全齡照顧」理念，社會局計畫一一五年再新增兩處夜間臨托、九家公設民營托嬰中心及一處親子悠遊館，溪北地區增設泛自閉症家庭支持服務中心。在財政平衡下，重陽禮金將加碼至一千五百元，打造長輩健康老化、安心生活的幸福城市。以「社會處方箋」試辦計畫，將於溪南區及溪北區設立社區永續培力中心，促進身心障礙者健康與社會參與。