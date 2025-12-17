攜手電信三雄、2大超商 數發部啟動「數位憑證皮夾」試營運 超商取貨免帶身份證

數發部啟動「數位憑證皮夾」試營運 。數發部提供



數發展部今（17）日下午於 digiBlock C 數位創新基地，正式發表「數位憑證皮夾」App 與六大試營運場域，涵蓋數位通行、租車、畢業求職、超商領貨、訪客管理及行動申辦等生活場景，透過公私協力推動數位服務落地，簡化民眾日常生活流程，並在兼顧資訊安全與隱私保護前提下，建構可信任的數位服務環境。

數位發展部部長林宜敬表示，民眾在日常生活中經常需要出示各式證件以驗證身分或資格，但也伴隨個人資料外洩的風險。為回應此一痛點，「數位憑證皮夾」導入「選擇性揭露」技術，讓民眾僅需提供必要資訊，落實「該給的才給，不該給的一個都不多」的隱私保護原則。

今天現場展示的「數位憑證皮夾」多元應用情境中，與民眾生活最為貼近的「超商領貨」服務，已由三大電信業者及全家便利商店率先導入；7-ELEVEN亦已於特定門市（道生、松高、宏泰）啟動服務，並預計於12月24日擴大至全台門市投入試營運。透過數位憑證皮夾，將隱私保護與資訊安全自然融入日常生活，全面提升使用便利性。

林宜敬強調，該系統採用國際標準，象徵臺灣數位轉型的重要里程碑，也為未來跨場域、跨服務的數位互通奠定基礎。試營運期間歡迎民眾踴躍體驗並提供回饋，任何操作問題或建議皆可透過數發部專案客服反映，作為後續精進服務的重要參考。

數位發展部表示，過去一年多來，已辦理多場創新工作坊、技術諮詢會議、產業應用研討會及國際交流論壇，確保技術架構與國際標準接軌，並在嚴守「數位自主權」原則下，逐步建構以民眾為核心的數位信任生態系。

數發部表示，「數位憑證皮夾」不僅是一項便民服務，更是奠定未來數位社會的重要基石。未來將逐步開放相關原始碼，並邀請政府機關、企業與軟體開發者共同參與應用擴充與創新，發展更多元的數位憑證服務，攜手打造更完善的數位憑證皮夾生態系。

