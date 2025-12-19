攜手韓國SOON ENT、HUEXIM 台灣POPLINE打造亞洲文化行銷大平台

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

隨著短影音、創作者經濟與文化內容跨境流動，逐漸成為亞洲內容產業的重要趨勢，台灣文化藝術行銷製作公司 POPLINE（普普樂國際股份有限公司）日前於韓國首爾 SOON ENT 總部，與韓國內容與行銷公司 SOON ENT 及策略夥伴 HUEXIM（휴심）簽署合作備忘錄，建立涵蓋內容製作、創作者交流、文化行銷與品牌市場拓展合作架構，朝向「跨平台、跨市場、跨文化」的整合方向前進。

廣告 廣告

台灣 POPLINE與韓國內容與行銷公司 SOON ENT 及策略夥伴 HUEXIM簽署合作備忘錄.左至右，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如 SOON ENT CEO朴昶宇、HUEXIM CEO 河普伊（圖／SOON ENT提供）

SOON ENT 為韓國短影音與創作者經濟領域名列前茅的內容與行銷公司，長期深耕 TikTok 等主要短影音平台，旗下經營與合作的創作者網絡橫跨娛樂、生活與品牌內容等多元類型，累積觸及流量超過 11 億。近年亦開始成立藝人經紀部門，進一步拓展內容與娛樂產業的整合布局。HUEXIM 則專注於全球品牌策略與體驗行銷，長期協助韓國品牌走向國際市場，與普普樂更是多次合作。台灣POPLINE 則是擅長以文化內容與體驗設計為核心，深耕台灣與亞洲市場，在文化活動、展演企劃與跨國合作專案中，累積將藝術內容轉化為市場語言的實務經驗。此次合作，三方將以創作者與內容共製作為合作主軸，整合 SOON ENT 所屬短影音創作者與演員資源，結合 POPLINE 在台灣及亞洲市場的文化策劃與行銷經驗，推動跨國內容製作與整合式宣傳，讓內容不再停留於單一市場，而能在不同文化與平台之間流動與轉化。

這次合作，也將延伸至藝術與創作者交流層面，涵蓋韓國藝術家、創作者與演員進入台灣市場的行銷與活動推廣，並透過 POPLINE 與 HUEXIM 在地策劃與體驗行銷的執行能力，發展演出、展覽、快閃活動與品牌合作等多元形式，反映出亞洲內容產業正從「作品輸出」轉向「內容生態共建」。除了文化藝術，觀光行銷也是合作重點。三方將結合文化企劃與經驗行銷的實務經驗，推動與台灣及韓國觀光、文化相關單位的合作，並透過 SOON ENT 的短影音內容，將文化活動、城市形象與生活風格轉化為可被全球市場理解與消費的內容形式。而SOON ENT 的自有 PB 商品也將導入台灣市場，而台灣美妝與生活風格品牌進入韓國市場時，則由 SOON ENT 提供內容行銷與電商資源支援，展現內容、品牌與通路整合，這也成為亞洲文化產業的重要發展方向。

SOON ENT近期也成立藝人經紀部門，左至右，SOON ENT旗下演員金鎬玧，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如、禹泰河、金建鎬（圖／SOON ENT提供）

POPLINE兩位創辦人參訪GD 成立並擔任榮譽理事長的 JUSPEACE 基金會 照片提供POPLINE（圖／POPLINE提供）

OPLINE 執行長連珮如表示，這些年普普樂持續在文化、藝術、品牌與商業之間，累積落地國際市場的經驗，獲得韓方信任，相信這次的合作可以打造成亞洲文化合作的重要平台。

POPLINE 執行長連珮如此次首爾行，也實地走訪 GD 成立並擔任榮譽理事長的 JUSPEACE 基金會、GRIM PRODUCTION、首爾大學 AI 媒體內容室等單位，全面理解韓國內容產業從 K-Culture、K-Pop、文化藝術內容製作，到 AI 與娛樂產業、CSV 等不同形式，為後續合作建立更深層的產業共識。

SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪GRIM PRODUCTION （圖／POPLINE提供）

SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪首爾大學AI媒體內容室 （圖／POPLINE提供）

更多FTNN新聞網報導

0成本生意惹議！台中大學生向炸雞店談抽成遭拒 公審嗆老闆「沒打狂犬疫苗」遭炎上

短短數週從能騎車到癱瘓！60歲婦胸椎腫瘤壓迫脊髓 緊急手術救回行動力

職場請教先塞紅包？她上海經驗引爆台人怒火 網友轟：這是賄賂不是禮貌

