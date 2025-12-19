FTNN新聞網

攜手韓國SOON ENT、HUEXIM 台灣POPLINE打造亞洲文化行銷大平台

FTNN新聞網

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

隨著短影音、創作者經濟與文化內容跨境流動，逐漸成為亞洲內容產業的重要趨勢，台灣文化藝術行銷製作公司 POPLINE（普普樂國際股份有限公司）日前於韓國首爾 SOON ENT 總部，與韓國內容與行銷公司 SOON ENT 及策略夥伴 HUEXIM（휴심）簽署合作備忘錄，建立涵蓋內容製作、創作者交流、文化行銷與品牌市場拓展合作架構，朝向「跨平台、跨市場、跨文化」的整合方向前進。

廣告
台灣 POPLINE與韓國內容與行銷公司 SOON ENT 及策略夥伴 HUEXIM簽署合作備忘錄.左至右，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如 SOON ENT CEO朴昶宇、HUEXIM CEO 河普伊（圖／SOON ENT提供）
台灣 POPLINE與韓國內容與行銷公司 SOON ENT 及策略夥伴 HUEXIM簽署合作備忘錄.左至右，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如 SOON ENT CEO朴昶宇、HUEXIM CEO 河普伊（圖／SOON ENT提供）

SOON ENT 為韓國短影音與創作者經濟領域名列前茅的內容與行銷公司，長期深耕 TikTok 等主要短影音平台，旗下經營與合作的創作者網絡橫跨娛樂、生活與品牌內容等多元類型，累積觸及流量超過 11 億。近年亦開始成立藝人經紀部門，進一步拓展內容與娛樂產業的整合布局。HUEXIM 則專注於全球品牌策略與體驗行銷，長期協助韓國品牌走向國際市場，與普普樂更是多次合作。台灣POPLINE 則是擅長以文化內容與體驗設計為核心，深耕台灣與亞洲市場，在文化活動、展演企劃與跨國合作專案中，累積將藝術內容轉化為市場語言的實務經驗。此次合作，三方將以創作者與內容共製作為合作主軸，整合 SOON ENT 所屬短影音創作者與演員資源，結合 POPLINE 在台灣及亞洲市場的文化策劃與行銷經驗，推動跨國內容製作與整合式宣傳，讓內容不再停留於單一市場，而能在不同文化與平台之間流動與轉化。

這次合作，也將延伸至藝術與創作者交流層面，涵蓋韓國藝術家、創作者與演員進入台灣市場的行銷與活動推廣，並透過 POPLINE 與 HUEXIM 在地策劃與體驗行銷的執行能力，發展演出、展覽、快閃活動與品牌合作等多元形式，反映出亞洲內容產業正從「作品輸出」轉向「內容生態共建」。除了文化藝術，觀光行銷也是合作重點。三方將結合文化企劃與經驗行銷的實務經驗，推動與台灣及韓國觀光、文化相關單位的合作，並透過 SOON ENT 的短影音內容，將文化活動、城市形象與生活風格轉化為可被全球市場理解與消費的內容形式。而SOON ENT 的自有 PB 商品也將導入台灣市場，而台灣美妝與生活風格品牌進入韓國市場時，則由 SOON ENT 提供內容行銷與電商資源支援，展現內容、品牌與通路整合，這也成為亞洲文化產業的重要發展方向。

SOON ENT近期也成立藝人經紀部門，左至右，SOON ENT旗下演員金鎬玧，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如、禹泰河、金建鎬（圖／SOON ENT提供）
SOON ENT近期也成立藝人經紀部門，左至右，SOON ENT旗下演員金鎬玧，POPLINE創辦人賴勇坤、連珮如、禹泰河、金建鎬（圖／SOON ENT提供）
POPLINE兩位創辦人參訪GD 成立並擔任榮譽理事長的 JUSPEACE 基金會 照片提供POPLINE（圖／POPLINE提供）
POPLINE兩位創辦人參訪GD 成立並擔任榮譽理事長的 JUSPEACE 基金會 照片提供POPLINE（圖／POPLINE提供）

OPLINE 執行長連珮如表示，這些年普普樂持續在文化、藝術、品牌與商業之間，累積落地國際市場的經驗，獲得韓方信任，相信這次的合作可以打造成亞洲文化合作的重要平台。

POPLINE 執行長連珮如此次首爾行，也實地走訪 GD 成立並擔任榮譽理事長的 JUSPEACE 基金會、GRIM PRODUCTION、首爾大學 AI 媒體內容室等單位，全面理解韓國內容產業從 K-Culture、K-Pop、文化藝術內容製作，到 AI 與娛樂產業、CSV 等不同形式，為後續合作建立更深層的產業共識。

SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪GRIM PRODUCTION （圖／POPLINE提供）
SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪GRIM PRODUCTION （圖／POPLINE提供）
SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪首爾大學AI媒體內容室 （圖／POPLINE提供）
SOON ENT與HUEXIM及POPLINE聯袂參訪首爾大學AI媒體內容室 （圖／POPLINE提供）

 

更多FTNN新聞網報導
0成本生意惹議！台中大學生向炸雞店談抽成遭拒 公審嗆老闆「沒打狂犬疫苗」遭炎上
短短數週從能騎車到癱瘓！60歲婦胸椎腫瘤壓迫脊髓 緊急手術救回行動力
職場請教先塞紅包？她上海經驗引爆台人怒火 網友轟：這是賄賂不是禮貌

其他人也在看

半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產

受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。

中時財經即時 ・ 1 天前6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…

工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…

（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]

引新聞 ・ 1 天前113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光

賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光

總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。

中天新聞網 ・ 8 小時前336
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。

中天新聞網 ・ 1 小時前83
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前8
李亞萍罹患失智症　營養師示警：5大傷腦食物少吃

李亞萍罹患失智症　營養師示警：5大傷腦食物少吃

藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。

中天新聞網 ・ 7 小時前48
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰　不敢出門：被指指點點

黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰　不敢出門：被指指點點

歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前156
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會

明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會

[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...

今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」

冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」

生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。

民視健康長照網 ・ 2 小時前3
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲　生前露面「門牙全掉光」

《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲　生前露面「門牙全掉光」

【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在

緯來新聞網 ・ 3 小時前2
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉

陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉

陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉

EBC東森娛樂 ・ 3 小時前18
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。

自由時報 ・ 7 小時前20
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝

中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝

[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...

今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前233
台積電廠區意外　南科管理局曝原因要求停工

台積電廠區意外　南科管理局曝原因要求停工

[NOWnews今日新聞]台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前發起對話
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

EBC東森娛樂 ・ 1 天前38
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱　周行一曝只買2檔ETF年賺11%

錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱　周行一曝只買2檔ETF年賺11%

當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。

鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前5
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。

太報 ・ 1 天前129
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光　下波冷空氣這時來報到

全台有雨！「雨下最猛時段」曝光　下波冷空氣這時來報到

週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前2
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停　開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜

前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停　開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前發起對話