攜手頂大策略聯盟 華藝每三人就有一人錄取國立大學再創高峰

中華藝術學校今年國立升學金榜再創耀眼成績，截至目前已有41人次以「科技校院繁星」等管道順利錄取國立大學，打破該校去年同期紀錄。 （華藝提供）

記者王正平/高雄報導

全國唯一跨領域的藝術學校，藝術群國立升學率最高的中華藝術學校，今年國立升學金榜再創耀眼成績，截至目前已有41人次以「科技校院繁星」、「申請入學」、「特殊選才」與「獨招」等管道順利錄取國立大學，打破該校去年同期紀錄。

值得一提的是，這些錄取的學生，許多是「藝術零基礎」的入學，在學校「適性揚才、特色發展」的政策，師長耐心陪伴的引導與鼓勵孩子們適性發展，他們在多元進路的方向找到自己適性揚才的領域，並信念堅定的勇往直前踏上追尋自己夢想。

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中華藝術學校與臺藝大、北藝大、高師大以及國立臺灣戲曲學院等各大學校院教育資源策略聯盟，每年邀請各國立大學教授到校，辦理藝術專業提升活動，包含協助藝校學生進行模擬面試、術科模擬測驗、實務工作坊、協同教學、入學講座等升學相關準備，使學生能在升學搶得先機。同時，藝校在學生的學、術科課程也特別針對學生升學需求進行重點規劃與培訓；並推動藝術升學衝刺班，聘請名師入校授課，使學生能順利通過各項升學所需的學、術科測驗門檻。

林明翰同學是音樂科流行音樂組，他參加全台知名的歌唱選秀《超級紅人榜》節目，以《心愛的你是我的》這首歌獲得評審的高度好評，許常德老師以及現場來賓金曲歌后詹雅雯老師都對他的表現讚不絕口。他非常感謝家人及音樂科葉姿華主任的指導與支持，老師就像學習中的一盞明燈，讓自己遇到挫折或困難時，總是給予最大的肯定與支持，並鼓勵我將流行音樂與專業技能相結合，因此順利錄取國立嘉義大學音樂學系。

音樂科國西樂組的張善霖同學說，老師從不因為程度差或沒基礎就放棄我們，反而在這兩年半就學期間，學校安排師資輔導我們視唱、樂理、聽寫，或者是主副修，以及術科大考項目，讓我們也可以像一般高中音樂班的學生同樣有好的師資與教學設備，更讓我錄取國立屏東大學音樂學系。

舞蹈科楊廷燁同學表示，自己來自屏東潮州，家境並不寬裕，每天利用打工之外的零碎時間苦練舞蹈，並且努力爭取學校獎學金與展演機會，感謝主任及老師們用心的栽培，讓自己的專業舞技突飛猛進，順利錄取「國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學」等4校的舞蹈系，更是國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學兩校舞蹈系的榜首，也感謝董事長及學校提供的優質資源，讓自己能堅持信念，也很高興能成為激勵身邊同學、學弟妹勇敢追夢的榜樣。

從中國大陸轉學來臺且錄取國立臺灣體育運動大學舞蹈學系的曹永同學，她除努力適應新環境與學習外，還得克服父親車禍受傷，導致生活經濟的困境。藝校透過內惟埤基金會的獎助學金以及師長關懷，鼓勵她安心就學，她面對逆境，將困難化為前進的動力，順利錄取國立大學，用努力與汗水寫下屬於自己的精采篇章。

舞蹈科的林于喬同學，剛進中華藝校就讀的她幾乎「零基礎」，讓她面臨極大考驗

，不僅術科進度跟不上同學，更屢遭學習的挫折，但她抱持不服輸的精神，一步步克服成長挑戰。科主任及老師多方鼓勵與專業輔導，從備審資料統整到模擬面試，一步一步向頂尖國立大學邁進，終在大學特殊選才管道中脫穎而出，錄取國立體育大學體育推廣學系啦啦舞蹈組。林于喬同學成功的學習範例，正是教育部與中華藝校推動「

適性揚才」的最佳實證。

影劇科與影劇技術科今年國立大學升學再度交出亮眼的成績單，張漢軒科主任表示，今年考取國立大學的孩子雖然來自不同的家庭、擁有不同的成長背景，但他們都擁有共同的特質，那便是「家庭的全力支持」與「對藝校教學的深厚信任」。讓學生們能夠毫無後顧之憂地適性學習，在自己熱愛的藝術領域中，專注學習、放手去做。也正因為這份親師生三方的攜手信任，孩子們才能在面對未來人生轉折的關鍵時刻，交出如此豐碩且令人驕傲的升學佳績。

來自臺中的影劇科劉采瀅同學表示，因為對於表演藝術有高度興趣，而為了一圓

這個夢想，第一所選就是中華藝校影劇科。在校三年，接受影劇科台前幕後的精實訓練，讓自己能在眾多考生的激烈競爭中脫穎而出，不但同時考取國立臺灣藝術大學戲劇學系及國立臺灣戲曲學院劇場藝術學系，更成功錄取全球知名且具指標性的頂尖藝術殿堂—【香港演藝學院】，這都要是感謝董事長的支持與提供優質藝術資源，讓我覺得在中華藝校就讀期間，是自己最幸福的時光。

影劇技術科林尚鴻從小對表演藝術具有高度興趣，後來舉家從台中的搬到高雄，因此選擇藝校就讀影劇技術科來延續自己的舞台夢。他在三年的求學時間努力為自己紮根專業底蘊，也與同儕之間培養絕佳團隊合作，因此錄取國立臺灣藝術大學戲劇學系，並一舉奪下國立臺灣戲曲學院劇場藝術學系「榜首」的榮耀，他非常感謝學校所提供的展演平台與教學資源，讓自己能驕傲的向家人及朋友說「我以身為中華藝校的一份子為榮」。

盧校長表示，中華藝校今年錄取國立大學的學生來自臺灣各個地方，很多人甚至在入學以前沒有藝術基礎。然而，當這群學生來到藝校後，學校師長們依學生每個人的特質，一步步幫助他們發展自我在藝術領域的潛能，同學們也不斷堅持自己的興趣，就這樣從零基礎一路提升專業順利進入國立大學，今年更有同學榮登2個國立學校科系榜首，實踐「適性學習做自己、明日之星就是你」的目標，同時也要特別感謝董事長及家長會全力支持，讓學生能充分展現藝術真實力。