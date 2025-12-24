攜手高樓社區打造心理安全網 桃市衛生局首推「心晴社區計畫」





為拓展社區心理支持網絡，桃園市政府衛生局114年度首度推動「心晴社區計畫」，由衛生局社區心理衛生中心結合社區及第一線工作人員，透過心理健康宣導、危機辨識訓練及導入情緒支持資源，共同建構社區心理安全網，使心理健康服務更貼近社區住戶的日常生活，強化在地支持力量。為感謝社區的熱情參與，衛生局於12月24日頒發「心晴社區獎座」予今年度參與的16處高樓社區，表達誠摯謝意。

近年來高樓型態住宅於本市快速普及，住戶間互動相對減少，使生活壓力、情緒困擾及心理健康問題更不易被察覺，社區中潛藏的心理危機也隨之升高。依據自殺防治學會統計，112至113年間「高處跳下」為第2高風險自殺方式，顯示高樓社區的心理防護刻不容緩。



廣告 廣告

攜手高樓社區打造心理安全網，桃園市政府衛生局首推「心晴社區計畫」。

桃園市社區心理衛生中心因此積極關注此一現象，認為若能在社區中導入「心理健康知能」與「危機早期辨識」概念，將有助於及早發現高風險個案，並在關鍵時刻提供即時支持與協助。

截至12月，已於16處高樓社區合作推動心理健康暨自殺守門人課程，共計239位社區物業管理人員、警衛及住戶參與，透過課程學習心理健康知能，提升對情緒困擾或危機徵兆的辨識能力，並能適時提供關懷、支持與轉介專業資源，發揮預防效果，逐步建構高樓社區的心理安全網。社區物業人員及民眾參與課程後，感謝衛生局讓他們更了解如何辨識身邊親友或住戶的情緒變化與求助訊號，也提升了主動關懷與適時伸出援手的信心。

攜手高樓社區打造心理安全網，桃園市政府衛生局首推「心晴社區計畫」。

衛生局表示，未來將持續結合更多民間力量，共同擴大本市心理健康支持網絡，並再次呼籲市民，心理健康與身體健康同等重要。當面臨壓力、哀傷、焦慮或情緒困擾時，請勇於尋求協助。民眾可撥打桃園市電話關懷專線 03-3325880，或至桃園市衛生局社區心理衛生中心網站預約心理諮詢；如有急迫情緒需求，請立即撥打生命線 1995、張老師 1980 或24小時安心專線 1925，由專業人員提供即時協助與陪伴。

桃園市社區心理衛生中心

Facebook：https://www.facebook.com/61574193644250/

Instagram：https://www.instagram.com/tycgmental1995/

官網：https://mental.tycg.gov.tw/

專線：03-3325880

※【台灣好新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1

問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995





更多新聞推薦

● 行憲紀念日警鐘 民眾黨轟賴政府：毀憲亂政、綠色獨裁