攜手鴻海、NVIDIA打造「智慧醫院」！ 台灣專師學會領銜亞太 7 國簽署 MOU

AI 浪潮正全面席捲健康照護領域！由台灣專科護理師學會（簡稱：專師學會）再度主辦的第二屆「亞太專科護理師聯盟」（APCNP）國際會議，近日在台灣盛大落幕。本屆盛會以「運用生成式人工智慧於進階護理加值健康福祉」為核心，匯聚了來自 17 國、近 700 位專科護理師（專師）與專家學者，參與國家與人數皆創下新高，強烈展現亞太區對進階護理合作的升溫趨勢。

大會最大亮點，無疑是國際聯盟與科技巨擘的雙重聚焦。在專師學會理事長童恒新及創會理事長蔡秀鸞的領銜下，台灣與日本、韓國、泰國等 7 國代表共同簽署了國際合作備忘錄（MOU）。同時，鴻海（Foxconn）與輝達（NVIDIA）等科技巨頭也罕見同台，共同揭示了 AI 如何從院內到院外，賦能護理專業、打造「智慧醫院」的未來新藍圖。

▲ （左起）馬、星、泰、日、台、台、印、韓共同簽署國際合作備忘錄

亞太 7 國結盟！台灣領軍簽署 MOU 里程碑

本次大會的歷史性時刻，由台灣專師學會理事長童恒新及創會理事長蔡秀鸞領銜，與來自日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印度的 6 個國家代表，共同簽署了國際合作備忘錄（MOU）。這項匯聚 17 國、近 700 人共同見證的盟約，象徵著台灣在亞太地區進階護理領域的領導地位，也為未來的跨國學術交流與臨床合作奠定了堅實基礎。

▲ 台灣專科護理師學會童恒新理事長致詞

專師是 AI 核心力量！林靜儀次長肯定議題價值

大會開幕式由主席童恒新理事長及國立陽明交通大學校長林奇宏共同揭幕。童恒新強調，AI 的目的不是取代，而是「加值 (Value-add)」，他指出：「專科護理師是整合 AI 科技與人性化照護的核心力量」，將創造更高效、精準的健康福祉。林奇宏校長也表示，將持續引入「智慧醫療與跨域資源」至教育體系，培育新一代的全球護理領袖。

晚宴上，衛生福利部政務次長林靜儀也特別到場致詞。她高度肯定大會聚焦「生成式人工智慧」議題的重要性，並表示這些交流成果將成為政府推動未來醫療發展的重要參考。

▲ 國立陽明交通大學林奇宏校長致詞

▲ 衛福部林靜儀政務次長致詞

科技巨擘跨界助陣！鴻海、NVIDIA 揭秘 AI 護理潛能

本屆 APCNP 的專題演講星光熠熠，充分展現了「科技 X 護理」的跨界整合趨勢：

．鴻海 (Foxconn)

B 事業群暨數位健康事業總經理姜志雄與使用者體驗設計總監林綺凡，分享了「CoDoctor AI」、「Nurabot 護理協作機器人」如何引領智慧醫院轉型，並將攜手工研院推動「臺灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」。

．輝達 (NVIDIA)

資深經理劉冠良則介紹了「機器人護理助理」平台的臨床應用，展現 AI 在醫護協作上的強大潛能。

．優必達 (Ubitus)

執行長郭榮昌也分享了 AI 多模態機器人推動醫療轉型的實際案例。

學術實務並進：613 篇論文奠定智慧醫療基礎

除了科技大廠，國際學術交流也同樣精彩。美國卡梅爾山護理學院校長 Todd F. Ambrosia 分享了科技整合於護理教育的轉型觀點；日本專師學會副理事長 Kazuya Honda 則介紹了日本在 AI 臨床實踐的最新進展。創會理事長蔡秀鸞也以急症照護專師的臨床成果，深入探討臨床與研究的結合。

此外，大會特別安排了 MOU 國家及香港進行專家座談（Panel Discussion），深入探討各國在導入 AI 實務中的挑戰與機會。

本屆研討會學術成果豐碩，共發表 613 篇論文，展現了臨床與教育的多元發展，為 AI 在臨床決策、照護與教育的未來，奠定了堅實的學術基礎。

