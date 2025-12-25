攜手點亮! 光復青年50萬創業補助申請倒數不到一個月

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府為協助光復地區青年於溪堰塞湖災害後加速復業與創業，推動「光復青年創業再生行動計畫」，提供實質經費補助，協助青年穩定營運、重建地方產業動能。縣府提醒，本計畫申請期限將於115年1月15日（星期四）下午5時30分截止，距離截止日已不到一個月，請符合資格且有意申請的青年務必把握時程，儘早備妥資料提出申請。

縣府指出，本計畫申請對象為年滿18至45歲、實際於光復鄉營業之青年，每案最高可申請補助新臺幣50萬元，補助比例最高達70%。不論是因災受損之店家申請復業，或於災後一年內新創立之事業，皆符合申請資格。

補助項目內容多元，涵蓋創業及復業所需之設備與耗材、品牌行銷與設計、營業場所租金及水電費、活動與體驗空間佈置等，並可支應必要之空間裝修費用，以實際減輕青年在創業初期或災後復業階段的資金壓力。

縣府強調，災後重建不僅止於公共工程復建，更包含地方產業與經濟體系的重建與活化。透過本計畫，縣府將陪伴青年將創業構想落實為具體行動，逐步帶動街區、店家與產業復甦，為光復注入持續發展的青年能量，攜手實現「點亮光復」的目標。

縣府再次提醒，申請期限即將截止，相關計畫簡章及申請資訊，請至花蓮縣政府青年發展中心網站查詢（https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/news/form/314/），歡迎符合資格的青年踴躍申請，共同為光復災後再生與地方發展注入新動能。