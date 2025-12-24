攜手點滴「國家隊」 優點NK打造實證預防醫學新標竿

隨著醫療科技的進步，現代人的健康需求已不再滿足於「生病吃藥」的事後補償，更多人追求的是精確、高效的預防醫學。台中優點診所與「點滴國家隊」南光化學製藥共同合作的「優點NK預防醫學診所」於12月23日正式在南港世界明珠大樓5F舉行開幕，融合「F1賽車」的團隊合作模式與「日本午休美容」的便利性概念，只需每周花費30-60分鐘時間，就能為亞健康族群、高壓族群及癌疲憊患者提供全方位的點滴治療方案，以最快速度修復身體健康。

「點滴治療」專門診所 優點NK精準改善健康狀況

「很少有功能醫學診所使用那麼多針劑，因為他們的設備與檢測往往不比大醫院，醫師也比較熟悉口服藥物，在使用上效果與花費時間都會打折扣。」優點NK預防醫學診所院長蔡俊成醫師表示，優點NK與其他健康診所最大的不同，就是比醫學中心更高等級的生化檢驗，以及利用「點滴」營養素來調控民眾健康的方式。

蔡俊成醫師舉例，一般民眾平時多會使用口服維他命或是口服營養素，需要每天按時服用。吃完後必須要等腸胃吸收、代謝，有時要達到效果可能要等上好幾個月，而且實際效果還可能因為每個人的吸收、代謝的不同而有所差異。而點滴輸注則是立竿見影、快速有效，搭配高階血液生化監控，可以精準控制身體中營養素的濃度，讓健康的提升量化數據化。蔡俊成醫師自信表示：「在一般的功能醫療健康診所，打點滴往往是一件繁瑣且不便的事情，但在優點NK團隊，這是一項經過精準設計的醫療服務。」

攜手南光化學製藥 強化「點滴國家隊」資源

為什麼優點NK診所對自己的點滴治療信心十足？蔡俊成醫師透露，關鍵在於與國內製藥龍頭南光化學製藥的戰略合作。南光作為「點滴國家隊」成員，其生產的針劑與輸注液具有極高的匹配性，從滲透壓檢測到配方精確度，皆有藥廠端的嚴格把關，不僅藥物來源透明，也能用國家級的出貨標準來運送藥物，確保送到診所端的過程是最高業界標準。

南光化學製藥副董事長王玉杯表示，自己生產輸注液與針劑已經超過一甲子，很少醫療院所能像優點診所的團隊一樣追求藥物使用的極致，這也是南光與優點NK診所合作的主因。希望可以透過一條龍式的產品與服務，讓有需要的民眾能享受到最高品質的醫學照護。蔡俊成醫師也補充，去年國內曾發生點滴供貨危機，但診所透過與南光的強大資源整合，確保高品質的藥源供應不中斷，讓病人的治療計畫能如期執行，這也讓優點NK診所被譽為如同南光的「旗艦級服務據點」。

數據實證驅動：從營養素監控到血管風險評估都科學量化

另一個優點NK的特別之處，是對身體生化數據近乎執著的重視。蔡俊成醫師指出，有些人盲目追求營養素的劑量，但他卻不知道到底自己缺乏什麼?也不知道這樣是否已經過量，反而造成不必要的身體負擔。優點NK診所引入了高階的功能醫學檢測與影像診斷。透過精密驗血，診所能精確得知病人缺乏或過量的營養項目，也會檢測血中壓力賀爾蒙的指數、重金屬等有毒物質含量以及各項身體指標。此外，診所特別強調「血管年齡」的管理，透過「頸動脈超音波」與「ABI（踝肱血壓指數）」檢測，醫師能預測病人未來中風或心血管疾病的風險。

導入「F1賽車團隊」概念：精準、實證、武器多

「對點滴使用的熟悉度」、「醫學中心等級的數據監控」與「完整醫療團隊的共同評估」是優點NK診所的三大核心競爭力。初診時，民眾會先被安排做全身的身體狀況評估，再由優點NK的跨科團隊，包含家醫科、神經內科、腫瘤醫學及影像醫學的醫師共同會議討論，擬定改善健康的點滴方案。透過約一周一次，每次30-60分鐘的精準個別化點滴療程，迅速讓失衡的健康狀況獲得改善。 蔡俊成醫師 將診所比擬為F1賽車的維修站（Pit Stop）：當賽車進站，團隊可以在極短時間內評估車子的狀況，完成換胎與修補，讓車手能重回賽場。

全方位照護：從高壓亞健康白領到癌症副作用緩解

優點NK，不僅服務高壓的白領，更成為癌症病人的「健康後盾」。「醫院負責縮小腫瘤，我們負責解決病人的『癌疲憊』。」優點NK預防醫學診所顧問廖志穎醫師分享，許多癌症病人在化療、電療後，常面臨食慾不振、虛弱無力或是副作用後遺症等問題。優點NK透過健保雲端影像系統掌握病況，量身定製術前強體、術後修復及長期預防復發的點滴方案。診所內更引進了日本技術的「坐臥式高壓氧艙」，以溫和的1.3 ATM壓力輔助細胞活化、緩解疲勞，其高安全性與舒適度，讓許多政商名流及高階主管選擇全家集體在此進行長期健康保養。

優點NK預防醫學診所 重新定義新時代健康

從精準數據檢測到高效能針劑給藥，優點NK正試圖重新定義個人精準醫療的新觀念。透過與南光資源的對接，優點NK不僅是社區的診所，更是一個能提供高品質、私密且快速修復的健康中心，讓「維持健康」就像午休保養一樣簡單、精準又輕鬆。



圖/中國醫藥大學 廖志穎醫師、 蔡俊成總院長、南光醫管 王玉杯董事長、食藥署署長 姜至剛、南光醫藥 陳立賢董事長



