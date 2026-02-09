攜手「寒士吃飽30」行動 魏嘉賢逐戶送禮助弱勢過好年 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

隨著農曆春節將至，各界準備迎接團圓年節，花蓮縣議員魏嘉賢今（9）日表示，對清寒植物人家庭、寒士、街友及獨居長輩而言，生活與照顧壓力在歲末時刻更顯沉重，為讓弱勢族群也能感受節慶溫暖，這次他攜手創世、華山、人安策略聯盟持續推動第36屆「寒士吃飽30」送禮到家行動；他整合民間善心、企業資源與在地力量，將年節關懷轉化為實際支持，直接送入需要協助的家庭之中，盼在寒冬時節增添一份安心與力量。

廣告 廣告

魏嘉賢說，他親自參與花蓮地區到宅關懷行動，逐戶走訪弱勢家庭，陪同致贈年禮與紅包，並細心了解家屬照顧現況、生活需求及面臨困難，同時向長期承擔照護責任、默默付出的家庭表達敬意與關懷。

魏嘉賢表示，透過面對面的互動與即時支持，不僅讓資源能更精準落實於實際需要之處，也使弱勢家庭在年節前夕感受到社會持續守護的溫暖力量，減輕孤立無援的不安感。

「期盼藉此帶來心理上的鼓勵與前行的力量，陪伴家屬安心迎接新年。」魏嘉賢坦言，自己的母親過去曾中風臥病在床長達10年之久，因此對許多弱勢家庭長期承受經濟壓力，以及與照顧責任交織的沉重負擔深有感觸，節慶期間更需要外界主動關懷與持續陪伴；各界愛心捐贈的年禮與紅包，除提供即時的生活支持外，更象徵社會從未遺忘任何需要幫助的人。

魏嘉賢指出，「寒士吃飽30」推動至今年已邁入第36屆，長年透過到宅服務、寒士餐會與節慶關懷等多元方式，持續守護弱勢族群，讓關懷從一次性的援助轉化為長期的陪伴；歲末之際，一份物資與一句問候，往往就是延續希望的重要動力。

「社會各界持續投入公益行動，讓善意匯聚成穩定而長久的支持網絡。」魏嘉賢呼籲，不僅在節慶時刻送暖，更在日常生活中持續守護需要幫助的家庭。他期盼透過公私協力與全民參與，為更多家庭帶來看得見的溫暖與走得下去的力量，在新的一年共同邁向更友善、包容且充滿關懷的社會。

照片來源：魏嘉賢辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭鄉親逾百位北上捍衛高鐵 陳俊宇、沈清山齊聲援籲政院速核定

花蓮燈會主燈造型引熱議 楊華美舉高雄轉變為例

【文章轉載請註明出處】