攜手20年...「日星元旦宣布離婚」：未來是最好的朋友

日本歌手IZAM和吉岡美穂宣布離婚消息。（圖／翻攝自IZAM X、吉岡美穂IG）





日本歌手IZAM和吉岡美穂結婚20年，今（1日）兩人在各自的社群宣布離婚消息，表明在經過討論後決定分開，雙方和平分開未來依舊是朋友以及孩子的父母。

IZAM和吉岡美穂離婚聲明中，提及他們認真思考並討論了未來的生活，最終決定各自開始新的生活，「我們共同撫養孩子、互相扶持的時光，我們共度的家庭時光，以及孩子們，對我們來說都是無可替代的珍貴寶藏。」

另外，IZAM和吉岡美穂共育有2兒1女，表示：「從今以後，我們將像最好的朋友一樣相處，但我們會像以往一樣，繼續共同撫養孩子，共同承擔起為人父母的責任。」



