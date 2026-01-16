攜手40年 「阿里山號 X井川線」 1/23日起友誼將化作可搭乘的移動風景 - https://www.watchmedia01.com

（圖/林鐵及文資處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)與日本靜岡縣大井川鐵道，為歡慶締結姊妹40週年，林鐵及文資處特別將阿里山號4節車廂機組，以「大井川鐵道-井川線列車」樣式塗裝，將於今(115)年1月23日起將行駛於阿里山本線，讓跨海友誼以列車為媒介，奔馳山林成為可搭乘的移動風景。

自民國75年締結姊妹鐵道，即將迎來40週年里程碑。兩條同以山岳風光、百年歷史與觀光文化保存聞名的鐵路，持續透過人員互訪與專業交流，串聯臺日兩地的鐵道情誼。

阿里山林業鐵路與日本大井川鐵道在民國75年1月24日下午，於嘉義市北門驛舉行締約剪綵典禮，次(25)日上午在臺北市林務局(現稱林保署)由當時林務局許啟祐局長與大井川鐵道後藤泰三社長代表簽署締約，為阿里山林鐵首條締結的國際姊妹鐵道。

40年來，雙方持續深化交流，從車輛維修與營運管理，到山區行車安全、觀光服務與文化資產保存推廣，逐步累積信任與合作默契。這段跨越世代的友誼，象徵臺日鐵道文化的相知相惜，也見證兩地以專業與熱情守護鐵道的共同信念。

林鐵及文資處為歡慶締結40週年，將阿里山號車廂以「大井川鐵道—井川線列車」圖樣進行塗裝，自1月23日起行駛「嘉義—阿里山」區間，讓旅客在阿里山的林海雲霧間，也能感受遠在日本靜岡的大井川山河風景與鐵道氛圍。另自同日起，阿里山車站及奮起湖車站售票口提供限量明信片及戳章供蓋印留念。

大井川鐵道位於日本靜岡縣，以蒸汽機關車牽引昭和年代客車的復古氛圍著稱，旅客可在木質座椅、老式風扇與車內販售等細節中體驗昔日國鐵旅情；並以重現昭和旅行為品牌核心，如食堂列車、酒鬼列車及夜行列車等豐富的遊程設計，勾勒出兼具溫度與記憶的昭和復古風景。大井川鐵道與阿里山林鐵皆從早期產業運輸出發，邁向今日懷舊與創新並進、觀光與保存及教育並重的百年動態運轉鐵道，在林海中守護歷史，也以鐵道連結人與地方。

林鐵及文資處王昭堡處長表示，這是林鐵首度以他國列車進行車體塗裝，不僅是臺日鐵道40年情誼紀念，更是「把交流做成看得見、搭得到」的具體實踐，邀請國內外旅客一同見證這跨國的溫暖連結；林鐵未來亦將與大井川鐵道在「技術與文化雙軌並進」的方向上，持續推動人才交流、維修與營運知識分享、文化資產保存合作，以及鐵道觀光與地方品牌的共同推廣，讓山林回響傳越海洋，連結更多的人與地方。