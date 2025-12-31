攜手57家新創闖CES展 國科會：展現台灣AI實力

CES展將在明年1月6日登場，國科會攜手57家台灣新創業者參展。國科會指出，TTA館今年以「Daily TAIWAN」為主題，展出台灣在百工百業中融入AI，向全球秀出台灣AI實力，台灣業者力拚轉型成為具備創新應用系統的供應商。

國科會31日舉行CES 2026展前記者會，將攜手57家新創業者與83家供應鏈夥伴參展，展現台灣的AI創新量能。

國科會主委吳誠文表示，本屆CES TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，展出食、醫、住、行四大領域，期盼透過消費性電子展，將新創團隊介紹給全世界，並達到「全民智慧生活圈」目標。他說：『(原音)我們在執行賴總統跟卓院長現在非常重視的AI新十大建設，其實是非常的努力。在AI新十大建設裡面，最重要達到的目標就是「全民智慧生活圈」。「全民智慧生活圈」就是呼應我們今天大家看到的「智慧台灣」這樣的願景目標。我們所有的行動團隊，現在我們已經不強調要做供應鏈的一環，我們要強調的就是要做創新應用，所以要做成系統，這樣價值才會高。』

廣告 廣告

吳誠文表示，在全球供應鏈中，台灣以往多扮演代工製造的角色，但隨著科技實力提升，產業發展已逐步走向由科技端帶動升級，未來台灣將結合科技產業、新創團隊與具韌性的供應鏈體系，協助全球發展創新應用。

他也說，國科會已在矽谷設立新創服務據點，強化台、美技術合作和人才鏈結。除了要培育台灣本地優秀人才，也期盼吸引更多國際人才來台，為產業注入多元動能。

另外，CES 2026創新獎揭曉，有4家由國科會TTA輔導培育的團隊脫穎而出。國科會指出，業者分別在資安、能源轉型、數位醫療與企業科技等領域獲獎，展現台灣新創多元發展量能。

其中，華得生技推出全球首創結合半導體生物晶片與AI自動化的癌症檢測平台，能從血液樣本中精準捕捉分析循環腫瘤細胞，技術準確率超過85%，目前已經進軍東南亞市場，未來將進一步推廣至日本、英國等地。 (編輯:柳向華)