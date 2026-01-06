攜手67民團 屏縣府募千萬元 為弱勢送暖

屏東縣政府推動「春節送暖」，攜手67個民間慈善團體，募集現金紅包754萬元、等值生活物資377萬元，全縣將有7545戶低收入家庭受惠。（謝佳潾攝）

屏東縣政府推動「春節送暖」至今14年，在歲末年終之際集結公私部門力量傳遞溫暖，今年共攜手67個民間慈善團體，募集現金紅包754萬元、等值生活物資377萬元，加上農糧署提供的84公噸糧食，全縣將有7545戶低收入家庭受惠。

「謝謝各界將愛心送進屏東33鄉鎮市每一個需要的角落！」縣長周春米指出，春節送暖是屏縣府的優良傳統，在企業、公益團體支持下，成功整合社會善心，讓資源能更精準地回應弱勢家庭的實際需求，今年有67個民間單位齊心投入，整合超過千萬元的現金與物資，讓大家在歲末寒冬時感受到溫暖。

這筆超過千萬元的現金與物資，將搭配農糧署提供的84公噸糧食，在農曆年前配送至全縣7545戶低收入家庭。

周春米特地頒發感謝狀給各捐贈單位，尤其是與縣府攜手關懷弱勢長達10年的團體與個人，包括屏東都城隍廟、永揚消防安全設備股份有限公司、屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣同心聯誼慈善會、慧光得亞利企業社等，感謝他們為屏東注入穩定而溫暖的社會支持力量。

在充滿感恩的氛圍下，周春米又捎來好消息，她說，從今年1月起，屏東縣正式開辦多項社會福利補助線上申請，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，將突破交通與時間限制，讓身障者、行動不便者及偏鄉居民不再受奔波之苦。

慧光得亞利企業社負責人吳丁文說，10年前獲知縣府要辦春節送暖活動就覺得非常有意義，可以在歲末的時候讓弱勢家戶得到大眾集結的物資，讓他們在過年前感受社會溫暖。