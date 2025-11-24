攜手BEAMS DESIGN 7-ELEVEN推逾30款獨家潮穿搭配件

記者李鴻典／台北報導

聖誕節又將到來，今年7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN」推出具有節慶感的穿搭潮配件，門市主題專案架同步販售超商獨家的「SEVENTEEN辣炒年糕」、超萌卡通水晶球等眾多聚會交換禮物豐富商。

7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN首次推出逾30款獨家潮穿搭配件。（圖／品牌業者提供）

結合BEAMS DESIGN日系美學以及7-ELEVEN標誌性的紅、橙、綠三原色，設計出襪子、毛巾、提袋、雨傘等多款質感生活用品。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN表示，近2年更觀察到時下年輕人喜愛個性化搭配、展現獨特風格，鎖定「配件經濟」積極攜手各界開發全新商品結構，尤其發現在襪子、雨傘類等實用類單品最受消費者喜愛，自今年3月起首度攜手日本時尚選貨品牌BEAMS推出咖啡集點換購活動引發話題熱潮，11月26日起將商品結構再擴大，首度與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，以「日本設計」、「全台限定、「質感生活」為概念主打，推出逾30款兼具實用與設計感的生活用品，逾全台限定2,400間門市專區販售。

此次雙方共同開發商品，融合日系簡約美學與7-ELEVEN經典紅、橙、綠三色。（圖／品牌業者提供）

此次雙方共同開發商品，融合日系簡約美學與 7-ELEVEN 經典紅、橙、綠三色，並由BEAMS DESIGN 團隊親自操刀設計兼具實用與設計感的生活用品，包含17款在地製造的襪子、8款摺疊提袋、托特包，部分款式還有配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用以及黑、灰色系限定直傘與自動摺疊傘，無論晴雨皆能展現日系風格的精緻質感，11月26日起至12月23日系列任2件9折。

BEAMS x7-ELEVEN聯名系列經典三色中筒襪。（圖／品牌業者提供）

「愛‧Sharing」主題活動今年以「威尼斯」為聖誕主題城市， 7-ELEVEN全台門市一同營造聖誕節氛圍，「愛‧Sharing主題專案架」掌握年底交換禮物與聚會話題商機推出逾40款新品，自11月26日起至12月30日止指定零食糖果2件8折、3件77折、部分品項優惠價，搭配時下潮流首次推出超商獨家規格「GODIVA X LABUBU巧克力鐵盒」並獨家引進販售韓國人氣男團代言的「SEVENTEEN辣炒年糕」，每碗都有團員的肖像圖片碗蓋可蒐集粉絲必收。

7-ELEVEN愛‧Sharing主題專案架掌握年底交換禮物與聚會話題商機推出逾40款新品。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN也推出「明治經典溜娃包」、「好時聖誕萌巧包」、「2025金莎聖誕水晶球」、「可口可樂迷你數位相機」等多款獨家贈品，交換禮物共享零食糖果還有最潮娃包帶出門變身最潮配件。同時每年必蒐藏的水晶球也不缺席，9款直徑8公分的七彩夜燈水晶球集結Hello Kitty、奇奇蒂蒂、咖波、人魚漢頓、KUROMI、超人力霸王、小熊維尼、SNOOPY、哆啦A夢等9大肖像，自11月26日上午11點起限量預購，療癒每個冬日夜晚。另外再加碼門市實體販售「限量立體造型絨毛聖誕樹」並可搭配限量SNOOPY家族聖誕字母吊飾，一起蒐集拼出CHRISTMAS。

SEVENTEEN辣炒年糕粉絲必收，每碗都有一位團員的肖像圖片碗蓋可蒐集。（圖／品牌業者提供）

搶攻逾十億人次的手搖飲消費需求，7-ELEVEN深耕現做茶飲逾十年，不斷透過「設備領先」、「風味優先」、「展店搶先」三大作法，滿足不同商圈需求創新打造「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，導入多元AI製茶設備，並以貼近手搖飲專門店的最適風味與通路便利優勢拓展市佔，服務據點已遍佈全台超過3500處商圈、今年度業績已較去年同期成長近3成，其中CITY TEA現萃茶締造多款超吸金的億元級茶飲！進入冬季，7-ELEVEN雙茶金陸續推出奶茶季、感謝季等最低下殺5折起的多元優惠。

7-ELEVEN雙茶金、三作法拓展手搖飲市占，業績飆升近3成。（圖／品牌業者提供）

隨著冬季悄然到來，熱食銷售持續升溫，全家瞄準溫暖商機，推出3大冬季療癒鮮食，以醇厚鮮味、澎派海味、濃郁咖哩味的暖身三味，驅走冬日的寒氣。濃郁咖哩味主推便利商店首見的炸飯糰，「和風牛肉咖哩炸飯糰」以日式可樂餅為靈感，呈現獨特風味與層次口感；醇厚鮮味結合「全家」經典的拉麵聯名季，集結遊日必吃的「無敵家拉麵」及排隊名店「屯京拉麵」聯名商品，並且以濃厚系及淡麗系的黃金湯頭相互PK為號召，打造拉麵競技場，共邀消費者品嘗哪一碗最對味；澎派海味的代表是暖胃必吃的「海鮮粥」，加入蝦子、蛤蜊、海鱺魚片滿滿海鮮，每一口都充滿鮮甜，CP值超高。

全家拉麵競技場熱鬧開張，日本人氣拉麵名店無敵家參戰，濃厚系淡麗系通通一次收編。（圖／品牌業者提供）

11/26-12/9，烤飯糰及炸飯糰系列任選第二件6折，拉麵全品項加購媽媽煮藝指定袋裝蛋品，享合購價省20元優惠，12/3-12/16會員購買濃厚系/淡麗系指定拉麵商品，贈柚子雞白湯/濃厚豚骨拉麵7折優惠券。

日出茶太延續廣受好評的靜岡抹茶系列飲品，宣布以更濃郁厚實的茶韻全面升級回歸，同步推出兩大全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」，集結濃郁抹茶、Q彈湯圓與綿密奶蓋三重風味相互融合，打造層次豐富的冬季抹茶饗宴。靜岡抹茶系列飲品將於即日起至2026年1月18日限時登場，搭配期間限定「MERRY CHRIST抹S」杯身（限22oz飲品），與多項限時優惠、買一送一活動，邀消費者品味抹茶極致魅力。

日出茶太靜岡抹茶系列飲品全面升級極濃回歸，並推出兩大全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」。（圖／品牌業者提供）

Krispy Kreme 第二波耶誕節甜甜圈11/28登場！今年與受到全球粉絲喜愛的 Peanuts™ 聯名，與美國市場同步推出四款聯名甜甜圈，不用飛出國，也可以享受一樣濃厚又歡樂的耶誕節氣氛！

Krispy Kreme × PEANUTS聯名。（圖／品牌業者提供）

11/17 – 12/28購買任一盒販即能以$129加購「甜甜圈招牌雙面小燈箱磁鐵」一枚；11/28 – 12/28消費滿 $250 即贈送 Peanuts 耶誕快樂卡一張（三款隨機，贈完即止）；12/12慶12歲生日，購買任一盒販+$12即享6入原味糖霜甜甜圈一盒。

Krispy Kreme × PEANUTS聯名。（圖／品牌業者提供）

熱鬧又浪漫的12月份即將來臨～Mister Donut除了推出應景的耶誕節限定甜甜圈外，還有新圈體義式甜心「波波隆尼」伴粉絲甜蜜過耶誕，同時最適合用來傳達心意的「耶誕萌樂園」也換上耶誕節限定包裝為大家獻上佳節祝福，11月25日起限量販售。

Mister Donut義式爆餡甜心「波波隆尼」新亮相，還有8款應景耶誕限定商品，伴粉絲熱鬧過節。（圖／品牌業者提供）

Mister Donut迎耶誕應景推出「耶誕雪人」及「好草莓熊太郎」造型甜甜圈伴粉絲們甜蜜過節，招牌波堤及波堤圈也分別裹上可可、蘋果可可、抹茶可可及焦糖可可沾醬，再以彩色糖果米、餅乾脆粒及可可線條點綴，化身如耶誕花圈般華麗的「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」、「耶誕抹茶波堤圈」及「餅乾焦糖波堤圈」四款甜甜圈，最後還有夢幻的「耶誕棉花糖波堤」以豐富的棉花糖舖滿粉嫩可口的草莓波堤，為浪漫的耶誕節氛圍增添幸福感。

Mister Donut義式爆餡甜心「波波隆尼」新亮相，還有8款應景耶誕限定商品。（圖／品牌業者提供）

迎接新品上市，Mister Donut同時推出限時優惠，只要於11月25日至11月30日期間購買指定商品，即可享買5送1及買6送2優惠，「耶誕萌樂園」也有兩入109元的甜甜價。

星巴克台中后里門市開幕！后里區首間座落於市區的星巴克，設計靈感取自地名中「后」字意象，融入在地文化元素與品牌美學，打造出兼具溫馨舒適與品味的咖啡空間，於11月23日開幕，邀顧客在此放慢腳步，於咖啡香氣中享受片刻寧靜，體驗屬於后里的「第三生活空間」。

星巴克台中后里門市。（圖／品牌業者提供）

