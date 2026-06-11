攜手BMW，元太推「可變色車」！他們如何從電子紙跨界車用？
元太今年破天荒宣布缺席顯示展Touch Taiwan，轉戰COMPUTEX大秀肌肉。這次也是COMPUTEX第一次設立電子紙產業專區，元太率領40家上下游伙伴，一同向國際展現蓬勃的電子紙生態系。不僅展出邁向量產階段的電子紙車用產品，更首度公開「彩色可變色電子紙概念車」，猶如科幻電影實現的畫面，吸引大量人潮駐足。
在COMPUTEX世貿一館展區，除了各式機器人正大秀肌肉，展館正中央也有一處吸引人潮聚集，走近細看，那是一台車體顏色不斷變換的BMW。上一秒，眼前還是純白色車體，下一秒，墨藍的色彩如浪潮般從車頭擴散，轉瞬間眼前已是一輛深藍汽車。
這台全球首度亮相的BMW「彩色可變色電子紙概念車」，運用了元太3D曲面彩色電子紙，包覆在整輛車體上，可根據電腦動畫，展出格狀跳色、漸層變色等多種變化，讓斑斕色彩在冰冷的車體、輪框上恣意流轉。
全球首秀彩色變色車！電子紙引擎蓋邁向量產階段
「這是下一代概念車，也是全球第一次秀出來！」元太科技董事長李政昊接受《遠見》專訪時透露，這次為了展出這輛全球首發的變色車，過程關卡重重，連BMW內部都掙扎了很久，「本來該是他們秀的，怎麼是我們秀？但他們內部很支持」。
元太和BMW的合作可以回溯至2018、2019年，那時BMW Open Innovations 研究工程師Stella Clarke首度提出將電子紙用在車身表面，雙方不斷調整技術，成功在2022年CES大展上推出第一代黑白電子紙變色車，震驚業界，更創下十億次觀看數。
而合作至今，今年不只展出這台猶如科幻電影的彩色變色概念車，也將有一款導入E Ink Prism技術、黑白雙色電子紙的引擎蓋已通過BMW車規認證，可以切換八種動畫風格，BMW iX3正邁向量產階段。
能走到量產兩個字，難度遠超想像。「沒有比車蓋更嚴苛的環境，」李政昊說，「直接太陽曬、溫度可以到很高，又可能忽然下雪，歐洲有冰雹，所以要能耐砸。」
整整三年，團隊日夜不停突破各種技術難關，才終於讓電子紙的電泳材料整合進引擎蓋，並通過汽車工程的嚴格安規，包括極端溫差與彈石測試，「這代表我們的電子紙可以做到各種表面了。」
元太缺席顯示大展，轉戰COMPUTEX首設電子紙產業專區
對元太來說，今年的COMPUTEX也是意義重大的一年，能有如今超高討論度的亮眼結果，也並非順理成章。
身為全台第一家面板廠、如今也是全球最大電子紙原料廠的元太，每年4月底的顯示展Touch Taiwan絕對是不可錯過的曝光舞台。但今年，李政昊卻做了一個大膽的決定，決定宣布缺席Touch Taiwan，要集中火力，轉戰更多國際買家的COMPUTEX。
「我們終於在面板展打出一片江山，」李政昊回憶，元太從一個小攤位，一路打到占三分之一Touch Taiwan場館的最大展區，好不容易站穩腳步，卻決定轉身挑戰COMPUTEX。他笑說，那時候市場議論紛紛，擔心元太是不是出了什麼狀況。他也很感激團隊願意嘗試，「我跟同仁說：沒關係，搞砸了我們再回來嘛。」
元太勇於跨出舒適圈，是為了讓電子紙從業界走向更多消費者的大眾場域。這一次，也在外貿協會和電腦公會的協助下，首度成立「電子紙產業專區」，率領上下游生態系共40個伙伴攤位盛大進駐。
「我們說要做到Everywhere Surface（每一個表面），然後做到Smart and Green（智慧與環保），這句話講了很久，」李政昊感性地說，過去大眾對於電子紙仍停留在替代紙的印象，如今成功跨入車用，是元太重要的里程碑，「我看到同仁那個excitement（興奮），眼睛會笑、會亮，真的很棒。」
從電子標籤、零售媒體、消費性電子、大尺寸戶外看板，到車用邁入量產階段，元太正推動電子紙跨入各個表面，下一步可能是建築、航太，期待成為更節能、更多變化的顯示解決方案。
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