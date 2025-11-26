攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
記者李鴻典／台北報導
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止，購買新機直降新台幣$1,000元。
配備Bose喇叭結合牛仔藍外觀，時尚奧義全能進化。
POCO F8 Series首次聯手大廠 Bose 使用 Sound by Bose 聲學技術，在 POCO F8 Ultra 上搭載三顆喇叭實現真正 2.1 立體聲系統，以上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭搭配 1620 超大尺寸重低音喇叭，帶來更扎實的低頻與更細緻的音場層次；POCO F8 Pro配備上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭，提供更加鮮明的聲音層次體驗。在手機軟體設定內還能根據自身的喜好自行調整聲音風格，使人聲更清晰、低音更飽滿，滿足個人對音響的需求。
外觀同樣精彩， POCO F8 Ultra 以牛仔藍外觀華麗登場，採用第三代科技奈米皮材質，呈現仿真丹寧紋路的時尚潮流設計，全新一體航空鋁邊框融合滑順手感及抗髒汙耐黃功能；POCO F8 Pro 首次使用玻璃一體冷雕工藝技術，呈現玉石般的通透感。
首發 Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦級處理器， F 系列最大電量。
POCO F8 Ultra搭載與 Xiaomi 17 Series 相同的 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，採用台積電 3nm 製程，並搭載第三代高通 Oryon CPU 架構，由兩顆 4.6GHz 主核心及六顆 3.6GHz 效能核心所組成，效能比起上一代提升 20%，安兔兔跑分更高達 390 萬分以上。
POCO F8 Ultra結合VisionBoost D8 獨顯晶片，在解析度和遊戲 HDR 顯示皆提供更加細膩的質感。
POCO F8 Pro則搭載Snapdragon® 8 Elite 處理器，同樣採用台積電 3nm 製程，即使是高耗能遊戲團體戰，也能感受飆速手遊快感。
在軟體上，升級Xiaomi HyperOS 3，支援跨蘋果生態系連接，即使辦公室使用 Mac 電腦，Xiaomi HyperOS 3 也能直接操作 POCO 手機桌面以及應用程式。POCO F8 Series 同時支援 iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包。
電池方面，POCO F8 Ultra擁有 6500mAh (typ) F 系列最大電池，配置 100W 極速快充、50W 無線快充、22.5W 反向快充組合。
POCO F8 Pro則配備6210mAh (typ) 電池，同樣擁有100W 極速快充、22.5W 反向快充組合。此外，POCO F8 Series 皆支援智慧充電功能，同時供電至系統和主機板，自動調整電力分配給系統與電池的比例，讓效能與安全保持在最佳狀態。
媲美 2k 清晰度 120Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕 。
POCO F8 Series 在螢幕配置上同樣追求極致，POCO 首款媲美 2k 清晰度 120Hz HyperRGB AMOLED 螢幕，達到每個子像素都擁有完整的 RGB 三原色排列。
在手機亮度上， POCO F8 Ultra 及 POCO F8 Pro 峰值亮度最高皆可達 3500 nits，最低可至 1 nits，不管是在烈日底下，還是在昏暗房間裡遊戲，且同步通過德國 TÜV Rheinland 的低藍光、無頻閃以及節律友好三項手機品質認證。POCO F8 Ultra 搭載 6.9 吋沉浸式超大螢幕，POCO F8 Pro 則搭載 6.59 吋螢幕。
旗艦長焦鏡頭首度下放全能攝影直接開大。
打破過去的既定印象，此次 POCO F8 Series 以旗艦級長焦鏡頭證明品牌的全面進化。POCO F8 Ultra 擁有超強三鏡頭影像系統，主鏡頭搭載 Xiaomi 17 Series 同款的光影獵人 950 感光元件，並採用 5000 萬畫素的5 倍潛望長焦鏡頭，超廣角鏡頭升級至 5000 萬畫素。
POCO F8 Pro 則搭載5000萬畫素主鏡頭搭配光影獵人 800 感光元件，也是首度支援 60mm 長焦鏡頭、無損五焦段。
POCO F8 Series 台灣上市與優惠資訊
POCO F8 Series台灣市場將於27日上市， 11 月 27 日上午 10:00 起至 12 月 12 日止，購買新機直降新台幣 $1,000 元！。
POCO F8 Ultra有牛仔藍及黑色兩款配色，提供 16GB+512GB、12GB+256GB兩種容量，售價分別為$23,999和$21,999。
POCO F8 Pro提供鈦銀色、藍色、黑色三種顏色，12GB + 512GB和12GB + 256GB兩種選擇，售價分別為$17,999和$16,999。
預熱期間至 11 月 27 日上午 09:59 前止於小米商城 mi.com 可領 $500 元折扣券；將於 11 月 27 日 10:00 起於小米商城 mi.com、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 小米旗艦館、PChome 24h 購物小米旗艦館、Yahoo 購物小米旗艦館、 東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、神腦生活全面開賣。
