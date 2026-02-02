攜手Red Bull車隊 Ford重返F1賽車

Ford期許未來成為一支專屬於美國的賽車隊。

▲Ford期許未來成為一支專屬於美國的賽車隊。

百年汽車品牌Ford日前在底特律密西根中央車站舉辦2026賽季發表會，執行董事長Bill Ford以「我們參賽，就是為了贏！」的宣言，正式宣告品牌全方位賽車戰略。最受矚目的是Ford將在闊別22年後重返F1一級方程式賽車，與Red Bull車隊攜手合作，目標直指冠軍榮耀。

面對2026年F1全新賽事規則，Ford將以先進技術支援Red Bull車隊。雙方共同開發的「DM01」動力單元採用50%電動馬達與50%燃油引擎的油電混合系統，並使用100%可持續燃料。Ford獨家的DMLS金屬3D列印技術更將零件製造週期從16天縮短至5天，大幅提升車隊測試效率，確保Max Verstappen等頂尖車手能駕駛最具競爭力的賽車。

除F1外，Ford也將以Mustang Dark Horse SC出征2027年NASCAR賽事，並派出Ranger Raptor及Bronco Raptor征戰Dakar Rally達卡拉力賽等多項賽事。品牌更計劃在2027年重返Le Mans利曼24小時耐久賽，延續1960年代Ford GT40的傳奇。

福特六和同步推出「TEAM FORD SUV雙戰力」活動，即日起至2月28日完成Territory與Kuga試駕，即有機會抽中F1新加坡站或日本站觀賽行程，親身感受Ford重返巔峰的熱血時刻。