攜招財金雞 鴻海錢媽媽回紫南宮參拜

適逢土地公尾牙，有鴻海「錢媽媽」之稱的集團前總財務長黃秋蓮，昨（三）日帶領鴻海旗下事業群重要幹部，攜帶象徵招財的紫南宮金雞，到南投竹山紫南宮回娘家參拜，祈求新的一年在土地公加持下，各事業群業績持續成長、財運亨通。

二月三日（農曆十二月十六日），是一年當中最後一次「做牙」，也就是俗稱的「土地公尾牙」，不少民眾把握時機到土地公廟謝神、求財運。

鴻海「錢媽媽」黃秋蓮前總財務長，昨日帶領旗下鴻海集團財務副總經理劉德宏、FII鴻佰科技人資處副理藍凱議、FIT 鴻騰科技財務資深副總楊俊翰等人，攜帶象徵招財的紫南宮金雞，南投竹山紫南宮回娘家參拜，並打有二面金牌及大額添油香錢答謝土地公。

「錢媽媽」的到來，紫南宮主委莊秋安全程陪同致謝。據了解，鴻海「錢媽媽」之稱的集團前總財務長黃秋蓮已經退休，退居幕後當顧問，但還是掌管財務。