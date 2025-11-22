攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄會好好跟大家分享。
台北市長蔣萬安：「我們預計也希望最快能在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，希望在明年中的時候就可以順利動工。」
經過大半年的穿梭與協調，輝達落腳北士科T17、T18定案，新光人壽董事會通過與台北市府合意解約將拿回權利金44.02億元
台北市長蔣萬安：「其實在整個溝通談判過程，當中的困難面對的挑戰，以及它的複雜性，遠超乎外界的想像，我想也許以後，在我出書或者回憶錄，我會好好來跟大家分享。」
美國AI晶片巨頭輝達進駐台北市，將是蔣萬安重要政績之一，也排除了連任路上的各種障礙。
台北市長蔣萬安：「第一次會議，我就和李副市長，我說我們只許成功不能失敗。」
蔣萬安與副市長李四川「只許成功不能失敗」，未來是否也能套用在選舉上呢，因為立法院三讀修正地方制度法，2026年起，不用看人口數，直轄市可以有3位副市長，即使李四川請辭轉戰新北市長選舉，還是能補任命，因此修法被稱「李四川條款」。
記者vs.台北市長蔣萬安：「其實現在離選舉，還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政，（要對李四川唱什麼歌嗎），謝謝大家。」
蔣萬安與李四川化危機為轉機，解決輝達風暴，兩人未來會不會在2026選戰中，分進合擊？蔣川共伴效應還沒看到，基層已對2026選情，蔣萬安、李四川選情萬四心安。
更多東森新聞報導
蔣萬安「全力加速」與輝達簽約 預計動工時間曝光
綠營需自己選北市？ 王世堅「嚇」喊：差點寫錯字
徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」
其他人也在看
CBMC台灣年會城市論壇 蔣萬安出席（3） (圖)
2025年CBMC台灣年會城市論壇22日上午於台北南港萬怡酒店舉行，台北市長蔣萬安（圖）受邀出席並談論與輝達接洽過程。中央社 ・ 1 天前
鴻海攜手IBM 造台灣AI工廠
鴻海科技日21日登場，首度應邀參與的IBM也由亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）出席、擔任演講嘉賓。工商時報 ・ 1 天前
蔣萬安：加速行政作業 盼農曆年前與輝達簽約
（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市府與新壽昨天簽署北士科T17、T18基地解約協議，台北市長蔣萬安今天表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望農曆年前與輝達完成地上權簽約、明年中動工。中央社 ・ 1 天前
輝達任務結束！要放李四川選新北了？蔣萬安：離選舉還有很長時間
台北市長蔣萬安今日被媒體詢問有關輝達落腳北士科的進展，以及副市長李四川何時會參選新北市長的問題。他僅笑著表示離選舉還有很長一段時間，強調目前全力專注於市政工作。中天新聞網 ・ 1 天前
陳詩敏宣布參選聯邦眾議員 角逐裴洛西國會席位
舊金山進步派市議員、長期與勞工工會關係密切的陳詩敏（Connie Chan）周四（20日）正式宣布參選聯邦眾議員，投入接...世界日報World Journal ・ 1 天前
輝達何時能入北士科？蔣萬安透露了：盼「這之前」完成地上權簽約
即時中心／高睿鴻報導日前在台灣颳起旋風、暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，先前宣布將讓總部落腳北士科T17、T18兩精華地，引發國人轟動。不過，北市府與土地持有者新光人壽，為解約條件爭論許久，直到最近，才終於塵埃落定；雙方最終協議，「分手費」共計44.02億。對此，台北市長蔣萬安今（22）早直言說：「我們非常感謝新壽，昨天與市府達成解約協議；希望最快能在明年農曆年前（2026年2月中），順利與輝達完成地上權簽約」。民視 ・ 20 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
輝達總部落腳北士科！ 新壽44億「分手費」合意解約
台北市政府宣布，已經跟新光人壽完成合意解約，因此輝達海外企業總部，確定可以落腳在北士科，來聽台北市長蔣萬安的最新說明。好可以聽到蔣萬安強調，接下來將進行包含都市計畫變更，以及設定地上權相關的作業，期盼...華視 ・ 1 天前
新壽T17、18「合意解約」 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約｜#鏡新聞
輝達確定落腳台北市，新壽董事會昨天(11/21)宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金和相關成本，也就是外界俗稱「分手費」，總額來到44.02億台幣。北市府表示，雙方已完成「簽署合意解約」的協議書，也會同塗銷「地上權登記」。台北市長蔣萬安，今天(11/22)也親自感謝新光人壽，完成解約。而北市府正式收回土地後，就會依輝達需求，進行都市計畫變更，希望可以立拚明年農曆年前，與輝達簽約。鏡新聞 ・ 21 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 22 小時前