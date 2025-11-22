攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享

輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。（圖／東森新聞）





輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄會好好跟大家分享。

台北市長蔣萬安：「我們預計也希望最快能在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，希望在明年中的時候就可以順利動工。」

經過大半年的穿梭與協調，輝達落腳北士科T17、T18定案，新光人壽董事會通過與台北市府合意解約將拿回權利金44.02億元

廣告 廣告

台北市長蔣萬安：「其實在整個溝通談判過程，當中的困難面對的挑戰，以及它的複雜性，遠超乎外界的想像，我想也許以後，在我出書或者回憶錄，我會好好來跟大家分享。」

美國AI晶片巨頭輝達進駐台北市，將是蔣萬安重要政績之一，也排除了連任路上的各種障礙。

台北市長蔣萬安：「第一次會議，我就和李副市長，我說我們只許成功不能失敗。」

蔣萬安與副市長李四川「只許成功不能失敗」，未來是否也能套用在選舉上呢，因為立法院三讀修正地方制度法，2026年起，不用看人口數，直轄市可以有3位副市長，即使李四川請辭轉戰新北市長選舉，還是能補任命，因此修法被稱「李四川條款」。

記者vs.台北市長蔣萬安：「其實現在離選舉，還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政，（要對李四川唱什麼歌嗎），謝謝大家。」

蔣萬安與李四川化危機為轉機，解決輝達風暴，兩人未來會不會在2026選戰中，分進合擊？蔣川共伴效應還沒看到，基層已對2026選情，蔣萬安、李四川選情萬四心安。

更多東森新聞報導

蔣萬安「全力加速」與輝達簽約 預計動工時間曝光

綠營需自己選北市？ 王世堅「嚇」喊：差點寫錯字

徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」

