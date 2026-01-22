即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨立委黃國昌19日於立法院外交國防委員會所召開的機密會議中，「意外」將與國防相關的機密資料攜出會議室約1分半，其中未被監視器拍到的時間長達42秒，經告發後北檢昨（21）日已完成分案。不過，民進黨團書記長陳培瑜今（22）日加碼再赴北檢告發黃國昌涉違反《國家機密保護法》與《刑法》的相關規定。對此，民眾黨主席黃國昌回應稱，民進黨非常可笑，不是昨天告過了嗎？屆時待檢察官做出不起訴處分後，民進黨對他的濫行告訴，就再添一筆。





陳培瑜9時赴北檢告發後，透過臉書（Facebook）表示，據她昨日向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角，而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。

快新聞／攜機密資料「消失42秒」惹議 黃國昌未致歉反嗆：昨天不是告過了嗎？

民進黨團書記長陳培瑜（右）今赴北檢按鈴告發黃國昌。（圖／民進黨團提供）

她質疑，在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？而最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡（並非他說的「30秒」），都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。

陳培瑜敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線；也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

黃國昌稍早在立法院議場前受訪回應時事。記者提問，民進黨團提告您涉犯違反《國家機密保護法》？對此，黃國昌說，「哈！民進黨的這一群人非常可笑，昨天不是又告了，今天又告了，所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？」

黃國昌強調，針對這群法盲，要刻意炒作這個議題，他奉勸在立院內做好立委該做的事情，不要一天到晚在那邊「秀下限」。

關於被質疑消失的42秒，已足夠拍下許多照片一事，黃則語帶嘲諷地聲稱，「沒有關係啊，我們就等著看嘛，等到檢察官的不起訴處分做出來的以後，到時候民進黨對我濫行告訴再多添一筆，他們被狠狠打臉的時候，千萬不要躲起來喔！」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／攜機密資料「消失42秒」惹議 黃國昌未致歉反嗆：昨天不是告過了嗎？

