攜洗錢防制物品出入國境 應向海關誠實申報

海關提醒，旅客攜帶洗錢防制物品出、入國境應向海關誠實申報。如對申報規定有疑義，除可至臺北關網站「旅客通關」查詢外，亦可至海關出境服務檯；或入境時，至紅線（應申報檯）向海關詢問，以確保權益，避免受罰。

依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第三、四條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品，應向海關申報。現金部分，逾新臺幣十萬元、人民幣二萬元或其他外幣等值一萬美元者，另依規定，申報之新臺幣及人民幣如超逾上開限額，應予以存關退運；至非現金部分，黃金價值逾等值二萬美元，無記名有價證券總面額逾等值一萬美元，以及其他價值逾等值新臺幣五十萬元之鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時，向海關申報。如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以相當於超過限額或申報不實之罰鍰。

臺北關表示，非現金部分黃金價值，非以原先購買價格計算，海關核價方式係以旅客出、入境當日臺灣銀行網站一公斤黃金條塊賣出牌價計算，因國際金價走揚，旅客如攜帶黃金及相關飾品，請注意是否已逾限額。

臺北關統計今（一一四）年至八月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額之現金、黃金等洗錢防制物品案件已達二十六案，其中查扣外幣合計約新臺幣六七九餘萬元；黃金案件則計二·○二三公斤，市值約新臺幣七百餘萬元。