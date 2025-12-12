攜百枚蜂彈劍指台海！中國「空中航母」九天首飛 日媒關注

大陸中心／程正邦報導

中國無人機航母「九天」最多可攜帶100枚滯空彈藥或小型無人機。（取自人民日報X@PDChinese）

「九天」成功試飛 具備六大核心優勢突破技術瓶頸

中國在無人機技術的發展上再次取得重大突破。中國巨型空中無人機航母「九天」已於近日完成首次飛行，標誌著中國人民解放軍（PLA）在潛在的無人機蜂群作戰能力上實現了顯著升級。據《新華社》11日報導，這架本身即為大型無人機的「九天」，已在中國西北的陝西省成功升空，儘管官方未透露確切試飛時間，仍引起日媒關注。

「九天」由中國航空工業集團（AVIC）旗下的第一飛機設計研究院設計。報導強調，該載具透過「自主整合的技術創新」，具備了「大載重、高升限、廣速域、短起降、大功率、低成本」等六大核心優勢，被譽為「中國大型無人機技術的突破。」

中國無人機航母「九天」11日成功在陝西蒲城首飛。（取自人民日報X@PDChinese）

蜂群打擊能力：單架攜帶百枚彈藥 突破敵方飽和式防禦

「九天」無人機航母自去年11月的中國珠海航展上首次亮相以來便備受關注。其最具威懾力的特點在於其驚人的「蜂群作戰」能力。

據《南華早報》報導與軍事分析，這架空中載具最多可攜帶100枚滯空彈藥（loitering munition）或小型無人機，其中包括自殺式無人機。這些無人機或彈藥能從機身的兩側發射，極大擴大了作戰範圍和攻擊密度。此外，「九天」還具備情報、監視、偵察（ISR）任務能力，並可在8個掛點上搭載多種載荷，執行電子戰任務。

中國軍事評論員、前解放軍教官宋忠平指出，這些特性證明「九天」將成為真正的「無人機載具」，能夠實施「蜂群打擊」，使對手的防空系統「難以有效防禦」。他特別強調，「九天」的「飽和式打擊能力」是突破防禦的關鍵，能夠「以數量優勢反制敵方防空攔截，並實現對特定目標更高密度的穿透。」

中國無人機航母「九天」首飛，日本媒體高度關注。（圖／翻攝自X平台 @nikkei）

性能指標位居同級最佳 航程7000公里可比肩美軍全球鷹

「九天」的性能指標證明其在全球大型無人機領域的競爭力。《新華社》數據顯示，「九天」全長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量達16噸，最大載重達6,000公斤。在續航能力方面，它可連續飛行12小時，航程高達7,000公里。報導宣稱，這些性能指標「位居同級最佳之列。」

宋忠平補充，憑藉最高可達15,000公尺的飛行升限，「九天」能對地面與海上目標展開「由高到低、由快到慢」的攻擊，這種能力在全球範圍內極為罕見，具備高度的前瞻性。

這款新銳無人機被認為可能成為兩款美國主力無人機——RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）和MQ-9「收割者」（Reaper）的有力競爭對手。雖然「九天」的最大起飛重量與主要用於高階偵察任務的「全球鷹」相當（「全球鷹」升限更高，達18,000公尺，但不具備打擊能力），但「九天」還具備「死神」般的多用途打擊能力。

中國無人機平台「九天」號稱性能指標「位居同級最佳之列」。（圖／中新社）

現代戰爭核心能力：民用物流、救災應用廣泛 戰略意圖劍指台海

北京正投入巨資發展各類無人機，將其視為現代戰爭與不對稱作戰的核心能力，這一點已在烏克蘭戰場上得到充分證明。無人機作戰能力被認為在可能的區域衝突中至關重要，尤其是日益緊張的台海情勢。

除了軍事領域，「九天」也被賦予廣泛的「軍民兩用」期望。《新華社》提到，這架無人機可部署於多種民用領域，包括向偏遠山區或離島運送重型物資、精準物流，以及在緊急救援中快速恢復通信、投放救災設備，甚至能執行地理測繪、災害評估與礦產勘探等任務。

「九天」的加入，將進一步擴充中國的先進無人機庫存，與已具備匿蹤作戰能力的「彩虹-7」（CH-7）以及中空反潛無人機「翼龍-10」（Wing Loong-10）等一起，形成更具層次感的無人機作戰體系。

