「攜‧守太魯閣」 太魯閣峽谷藝術音樂季11月15日登場

太魯閣藝術音樂季將由在地太魯閣族歌手一好．屴夯代表地方領軍登台。（圖：太管處提供）

由太魯閣國家公園管理處主辦的「2025太魯閣峽谷藝術音樂季」主場音樂會，將於11月15日在太魯閣臺地盛大登場。今年以「攜‧守太魯閣」為主題，邀請樂興之時管絃樂團、太魯閣族歌手一好．屴夯、一點草木、兒路創作藝術工寮、聲子樂集及第二屆「太魯閣好聲音」冠軍蔡佳欣等在地團體聯袂演出，並舉辦全天文化市集，邀民眾一同在山林間聆聽樂音、感受土地的生命力。

太管處處長劉守禮表示，今年活動以「攜」代表連結、「守」象徵守護，期盼與地方攜手重建震後家園，並喚起全民共同珍惜自然環境的意識。今年音樂季自8月起展開每月兩場的系列小型演出，11月15日則為壓軸主場，結合音樂、舞蹈與文化市集，呈現最具在地精神的藝術盛宴。

太管處與花蓮縣政府、秀林鄉公所聯手邀請鄉親一起來聽音樂，支持地方產業。（圖：太管處提供）

壓軸場特邀樂興之時管絃樂團以30人編制，推出120分鐘特別節目《洄瀾興樂 GO! Taroko!!》，以交響樂章形式書寫太魯閣的壯闊歷程，從峽谷的誕生、風雨挑戰到重現榮耀，透過音樂訴說土地的韌性與希望。團長江靖波表示，這是樂團睽違15年再度回到太魯閣演出，特別有意義。

除音樂表演外，太管處與秀林鄉公所共同規劃文化市集，集結在地文創工坊與小農攤位，展售工藝與農特產品，並設有族服體驗、打卡集點送好禮及DIY手作活動，增添互動趣味。活動當天也提供新城車站往返太魯閣臺地的免費接駁車，方便民眾參加。

樂手們與太魯閣族公仔合影。（圖：太管處提供）

劉處長指出，雖0403地震後部分步道仍在修復，但目前已無安全疑慮。太管處並鼓勵民眾聽完音樂會後，可順遊富世、新城、三棧及崇德等社區，體驗山海小旅行的魅力。他也提醒，音樂季為戶外活動，建議自備地墊、水壺及防曬、防雨用品，穿著輕便舒適。

更多資訊可至太魯閣國家公園官網或臉書粉絲專頁查詢。（梁國榮報導）