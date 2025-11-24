攜4片豬肉草仔粿入境挨罰20萬 新北分署助義務人順利清償

黃婦(右)偕同友人到場說明案情並繳清罰鍰。行政執行署新北分署提供



新北市一名60多歲黃姓婦人，因從中國返台時攜帶含豬肉餡的草仔粿入境，違反《動物傳染病防治條例》規定，被裁罰20萬元。法務部行政執行署新北分署接獲案件後，積極展開執行，最終協助黃婦順利清償全部罰鍰。

黃姓婦人為入台灣籍的大陸配偶，今年6月間返鄉探親後，應同鄉友人請託，攜帶4片草仔粿回台。然而，經邊境檢疫單位查驗，發現草仔粿內餡含有豬肉成分，違法攜帶動物性產品入境，依法遭裁罰20萬元，由於黄婦拒絕今年9月間移送行政執行署新北分署強制執行。

執行人員隨即展開調查，發現黃婦名下財產有限，僅扣得銀行帳戶2730元，其任職於養護中心的薪資債權亦因提前離職無法扣押。面對執行困難，分署人員主動聯繫黃婦，耐心解釋法律責任及後續風險，並協助其擬定清償方案。

黃婦表示，當時不知草仔粿內含豬肉成分，才因此觸法。經執行人員說明相關行政處分已確定，若未履行繳納義務，將面臨更嚴重的財產追查與強制措施，她深感壓力，遂向同鄉友人籌措款項。最終，她於11月14日一次繳清全部罰鍰。

新北分署特別提醒民眾，入境台灣時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託攜帶來源不明或含有動物性成分的食品，以免觸法受罰。同時也呼籲義務人正視法律責任，早日解決問題，以免延誤處理而增加財務負擔。

