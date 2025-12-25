攜52萬民意再戰爭高雄市長 柯志恩：因責任與勇氣選擇留下

國民黨徵召立委柯志恩參選2026年高雄市長。（圖／周志龍攝）

國民黨率先完成提名作業，徵召立委柯志恩參選2026年高雄市長。柯志恩今（25）日現身鳳山工協發送明年度年曆，於獲徵召隔天即展開基層行程，與市民互動、爭取支持。

柯志恩於2022年首次參選高雄市長，當時拿下52萬票，但仍不敵代表民進黨參選的陳其邁，後者以76萬票、近6成得票率勝出。柯志恩當晚於競選總部宣布敗選時，曾留下「柯志恩不會離開」的承諾，對鄉親喊話，將持續深耕高雄；四年後，她再度獲國民黨徵召，重返高雄市長選戰。

談及四年前落選與此次再度出發的心境，柯志恩表示，自己再度投入選戰，並非因為自信或掌聲，而是選擇留下來、深耕高雄的責任感，以及願意接受選舉考驗的承擔與勇氣。她強調，將以行動證明自己具備能力與決心，帶領高雄蛻變與進步。她也指出，高雄是一座包容、溫暖且持續向前的城市，不論來自哪個世代、從事什麼工作或支持哪個政黨，市政都不該有顏色之分，而應以市民福祉與城市發展作為最高原則。

柯志恩指出，參選並非為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線，而是正面回應產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理等挑戰。她認為，唯有跨越政黨派系、放下標籤與對立，才能找出屬於高雄、也屬於所有市民的幸福方程式。未來將以穩健務實的態度，持續傾聽市民聲音，把資源用在刀口上，讓政策真正落實到日常生活中。

她進一步表示，希望讓年輕人留得下來、有未來，讓產業站得住、走得出去，也讓長輩安心生活、孩子安心成長。面對接下來不輕鬆的選戰，她坦言勢必承受各種攻擊與考驗，但仍會選擇以最真誠的方式，面對市民、面對問題、接受檢驗，期盼高雄市民給她一個改變高雄的機會，讓城市更有尊嚴、更有實力，也更有希望。

