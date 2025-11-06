攜VTuber推動漫聯名，一卡通如何靠「不務正業」賺錢？
近年，一卡通帶給人的印象，不僅止於應用場景的多元，還有其造型千變萬化、聯名對象橫跨次元。從風靡全球的虛擬偶像hololive、樂壇天團五月天，到高雄捷運的可愛貓站長「蜜柑」，這些文化符號被濃縮於各式平面或立體卡片中，一手便能掌握。這家以票證服務為本的公司，如何讓冰冷的「嗶卡」聲，轉化為粉絲們展現身份認同的熱情宣言？
走出捷運草衙道站，步行約五分鐘，就能抵達一卡通總部所在的高雄捷運公司行政大樓。
脫胎自高雄捷運專用票證的一卡通，自2014年獨立營運以來，十年之間，業務早已從交通領域延伸至電子支付。如今，其服務不僅涵蓋轉帳、繳納水電費，甚至能購買基金、捐贈香油錢，滲透至生活各個層面。
若從營收結構來看，電子支付與票證手續費仍是主要來源，約占總營收54％；但營收占比第二（24％）的儲值卡收入也值得關注。
「IP授權儲值卡，如今已占我們卡片銷售收入的七成。」一卡通協理彭天慈透露。對照財報數字，大約是1.66億左右的收入。
進軍授權商品業務，原先目的是打算提升品牌知名度，後來卻成為一卡通的重要營收來源。這場轉變如何發生？
從品牌推廣到挹注營運，IP授權是門好生意
「剛開始的時候，因為策略上的考量，先從一些大品牌開始。」彭天慈回憶，剛開始授權業務時的合作對象，是迪士尼、Hello Kitty等耳熟能詳的經典IP，藉此讓消費者更加認識品牌。初期聯名如《Snoopy》、《哆啦A夢》和《玩具總動員》等一卡通，就是在此脈絡下產生。
隨著業務版圖擴大，IP授權的策略重心也開始轉移。
彭天慈分享，團隊從影音平台播放量、社群討論熱度中，看見了動畫、漫畫和遊戲（ACG）市場的巨大潛力。自2021年起，一卡通逐步擴大ACG類型聯名，當年的《咒術迴戰》、2023年的《間諜家家酒》，乃至2024年的《鏈鋸人》、《葬送的芙莉蓮》，都是有著「霸權」稱號的熱門IP。
與虛擬偶像團體hololive的聯名商品，更將熱潮推向高峰。
2023年，一卡通的銷售排行榜前三名，全由hololive旗下藝人的精裝卡包辦。2024年，hololive再度以EXPO限定盲包奪冠；與壽司郎合作推出的「Gawr Gura壽司小被被」造型卡，更曾一度創下史上最高單品銷量。
彭天慈表示，公司內部觀察到虛擬偶像的社群討論極為熱烈，且粉絲自發的二次創作能量驚人。「一旦出現二創，討論熱度就會持續延燒。」這股由下而上、自主性極強的社群創造力，讓一卡通看見商機，因此果斷投入。連續兩年，他們以贊助商身分參與hololive年度盛事SUPER EXPO，並持續加大聯名力道，最終收穫好成績。
「台灣民眾平均人手五、六張電子票證都不為過，為什麼還要再買一張？」曾任一卡通顧問、並主力推動VTuber相關聯名企劃如hololive production、時雨羽衣的重星戰略全球策略長林瑋倫點出核心問題。
他向一卡通建議，加強動漫聯名或開發觀光主題產品，目的就是結合流行趨勢與在地觀光，同時抓住本地粉絲與國際旅客，擴大使用場景與市場地盤，並將卡片升級為「生活配件」與「故事載體」，強化品牌黏著度及年輕族群滲透率。
在任內推動ACG聯名的一卡通前董事長李懷仁回憶，當時決定深耕動漫與遊戲領域，目的在於跳脫其他票證業者將「日用品縮小化」的設計風潮，同時也能迎合粉絲熱愛搜集周邊的習慣。
有IP角色的票卡會吸引粉絲蒐集續作
李懷仁進一步指出，ACG作品的敘事具有高度延展性，這也讓IP擁有更長遠的開發潛力。「電鍋造型的立體票卡，你可能只會收藏一個。」但若是角色會隨劇情發展而成長，粉絲往往會想收集第一季、續作，甚至角色進化或劇情推展後的新版本。
此外，ACG產業在網路社群中已形成成熟的生態系，透過大數據與粉絲分眾分析，可以預先辨識出潛力IP，提前布局合作。「透過跟這類IP連結，有機會相互發揮綜效，進而減少行銷成本。」
不過，動漫作品的周邊商品生態系非常完整。即便單論hololive，SUPER EXPO的贊助商就有萬代、Good Smile Company和FuRyu等知名玩具商。對比之下，一卡通有何優勢？
彭天慈認為，聯名授權一卡通背後的產品訴求和玩具並無不同，都是滿足消費者對人物、作品或者角色的喜愛。事實上，許多特殊卡片的確適合展示在辦公桌，或供奉於粉絲俗稱的「祭壇」上。
若要說關鍵差異，在於一卡通兼具票證與電子支付功能。「消費者挑選一卡通的IP授權商品時，不只是喜歡這個IP，還會考量消費功能，可以跟日常生活場景結合。」
在產品開發上，團隊也刻意融入推活重視的社群互動。例如，今年推出的hololive EXPO盲包，設計上採用遊戲機畫面與透明卡形式，背後目的就是「希望讓粉絲在生活中產生更多互動。」
此外，看準粉絲樂於分享的「曬娃」風潮，今年11月預購的《哈利波特》「嘿美」3D造型卡、今年7月推出的蜜柑站長造型一卡通，都附上專屬娃包，方便粉絲攜帶與展示。
相較於模型、壓克力立牌或者掛軸等類型的周邊，一卡通能夠當作生活配件，融入粉絲的日常。
實際數據也印證了這一點。彭天慈表示，根據內部統計，授權卡的「動卡率」和普卡差異不大，代表粉絲購入後並未將其束之高閣。在樂於分享、追求認可的社群時代，每次通勤、購物時掏出一卡通，都是身分的展演。
林瑋倫也分享，在hololive聯名企劃中，星街彗星、兔田佩克拉等成員的精裝版讓粉絲在家陳列，成為房間亮點；「Gawr Gura 壽司小被被」造型卡則以可愛Q版壽司捲被造型呈現，完美融入日常通勤。
「帶著心愛的VTuber出門，絕對是件開心的事！」他笑著說，這不僅滿足粉絲的情感陪伴需求，更讓一卡通從支付工具，變成粉絲生活中的移動應援物。
針對人們的推活實踐，ACG文化研究者、U─ACG創辦人梁世佑分析，帶著「痛包」、娃包或者心愛的周邊出門，更容易獲得同好認同，也帶有分享的意涵。
透過日常化的連結，粉絲不僅獲得自我認同，將照片發布到社群上，更能滿足與同好交流的渴望。這種由「我」拓展至「我們」的歸屬感，形成了正向的情感循環，這也是娃包如此普及的原因。
IP會變熱也會降溫，授權商品有風險
從整體經營來看，一卡通當前最大的挑戰，無疑是與LINE Pay終止合作後，如何吸引原先七百餘萬用戶下載獨立的「iPASS MONEY」App，避免在轉換過程中途流失。
而IP授權業務本身也非全無風險。IP熱度會退燒，若遇上爭議事件，便得處理棘手的庫存；產品的設計或品質不如預期，也可能引發粉絲強烈反彈。此外，如魔杖、娃娃等特殊造型卡，生產流程遠比一般卡片複雜，需經過反覆測試，確保感應功能順暢無虞才能上市。
作為支付品牌，必須提供穩定可靠的服務；同時作為洞悉潮流的IP授權商，又必須精準掌握粉絲的情感需求。如何在商業化與粉絲情感之間取得平衡，將是一卡通持續面對的課題。
一卡通將粉絲社群中無形的熱愛，轉譯為能融入日常、便於展演的實體商品；同時也把冰冷的支付功能，化為情感連結的溫暖媒介。
或許IP授權業務，仍不足以完全撐起一卡通的營運，但它已經找到在理性與感性之間，讓粉絲願意掏錢、也樂於分享的平衡點。
一卡通銷售排行榜
1
hololive《星街彗星》精装一卡通
hololive EXPO 限定盲包一卡通
2
hololive《兔田PeKora》精装一卡通
五月天 25 週年《海報版》一卡通
3
hololive《一伊那爾栖》精装一卡通
全家《夯番薯》 3D 造型一卡通
4
五月天諾亞方舟（十週年）套卡
五月天 25 週年 套卡組
5
aMEI ASMR 套卡組
五月天 25 週年《大雞腿》造型一卡通
6
中華航空 3D 立體一卡通
魔杖 3D 造型一卡通
7
SNOOPY《噗通》、《稀哩》一卡通
新楓之谷《黃金海岸》一卡通
8
北一女光復樓 3D 立體一卡通
排球少年!!《上場》一卡通
9
BT21 minini 《同樂會》 3D 造型一卡通
排球少年!!《吃烤肉》一卡通
10
迪士尼100-米奇 3D 造型一卡通
排球少年!!《烏野高校排球部》一卡通
其他人也在看
如何建立自信心，克服上台講話的恐懼？Google簡報大師的練習訣竅：請先自拍看3遍
一開始，請先快速做個思考練習。 請你閉上眼睛。深吸三口氣，然後，我希望你想像一下，你剛剛做了你職業生涯中最重要的演講，並且非常成功。你的觀眾非常投入，你改變了他們的想法。他們專心傾聽，肯定你的觀點，並且準備根據你分享的內容做出相應行動。他們鼓掌。大家在你結束演說後祝賀你表現出色。 這種成功的感覺如何...商業周刊 ・ 23 小時前
破框，才有新營收：別再在同一個池子撈魚
企業在擬定策略時，常會從最直接的問題切入：如何打敗競爭對手？如何留住現有客戶？這些問題當然重要，但若所有人都這樣思考，整個市場就會陷入你爭我搶的內捲。到最後，每家公司都在同一個池子裡撈魚，競爭對手越來越多，魚卻越來越少。此時，想要撈到更多魚，就得換池子，也就是企業若想找到新的營收成長點，就必須破框，...商業周刊 ・ 23 小時前
和泰集團副董事長兼總經理蘇純興，一個代理商，如何成為市值3000億，離職率只有2%？
▋不靠風口，也能長紅 在這個人人喊「轉型」的時代，最讓人意外的成功故事，可能來自一間「沒變」的公司。七十八年只賣一個品牌、每年做一樣的事、沒有豪言壯語—這就是和泰。市值三千億，離職率只有2%。這樣一個「穩得不像話」的企業，靠什麼魔法在劇烈變動的產業中站穩不墜？商周執行長郭奕伶帶領百億CEO班 學員，...商業周刊 ・ 1 天前
買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(中篇)
相對於「持有稅」來說，就是交易稅，也就了賣房之後要交的稅。理財周刊 ・ 23 小時前
全新營收創單月歷史新高 外資再度上修目標價至185元
今(6)日伴隨者整體市場反彈，全新(2455)公布十月營收達3.55億元，月增2.41%，年增50.33%，創下單月以來歷史新高，營運逐漸轉強，使得今日股價帶量突破150元大關以及站回季線上，上漲6.8%，收在157元大關。理財周刊 ・ 21 小時前
從缺電到髒電的焦慮！台達電如何讓企業的電力更乾淨、更聰明？
面對供電不穩、綠電不足與AI高耗電時代來臨，企業開始尋找「乾淨的電」：穩定、不閃斷、低碳又可控。台達以儲能為起點，結合微電網與氫能製備，打造從發電、儲電到控電的乾淨電力生態鏈，在今年能源展中端出完整解方，讓電能不只是能源，更是企業永續競爭力的關鍵。從科技業到傳統產業，從半導體到AI資料中心，台灣企業遠見雜誌 ・ 1 天前
玉山金0.2486股：1股「全換股」合併三商壽，從第10名躍升第5大金控！黃男州親揭合意購併幕後
玉山金(2884)、三商壽(2867)董事會週三(11/5)通過雙方合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權，此交易將全數以股份轉換方式進行。 換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格。 交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，雙方董事會通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。 併購完成後，玉山金的資產規模將突破5.8兆元，從第10名上市金控公司直接躍升為第5大，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。今周刊 ・ 1 天前
獲利驚人！力旺前三季賺兩個股本、10月營收近3倍成長
今(6)日高價IP相關概念股皆出現同步向上翻揚走高，其中持續分享的台積電旗下小金雞創意(3443)也同步創下波段新高，波段漲幅達25%以上，其中還有也值得留意的是力旺(3529)股價回測先前帶量低點後，再度重新站回季線，2000元形成地板價。理財周刊 ・ 1 天前
Agility Robotics共同創辦人：原本避免打造人形機器人
與輝達密切合作、獲國內能率集團投資的美國人形機器人獨角獸Agility Robotics日前訪台，為近來AI機器人熱潮再添柴薪。深研機器人數十年的共同創辦人赫斯特對智慧機器的現況有何觀察？對人形機器人後進又有何建議？在輝達引領、助長的「實體AI」熱潮中，人形機器人是一大焦點。身為最早簽下商用長約的人遠見雜誌 ・ 23 小時前
統一入股PChome首個雙11大戰！與小七強打「超速配」盤算
電商平台PChome即將迎接統一集團入股以來，首場年度雙十一促銷大檔期，他們今年強打的，正是與該集團旗下7-Eleven合作推出的新物流服務：「超速配」。晚上網購、早上超商取貨不同於過往PChome主打二十四小時快速到貨的宅配服務，直接為消費者將商品配送到家；這次，超速配主打的是消費者只要在凌晨零點...商業周刊 ・ 1 天前
MSCI季調出爐！ 信驊、京元電上榜 外資卡位潮開啟
國際指數編制公司MSCI公布最新一輪季度調整結果，台股再度成為全球資金關注焦點。這次在全球標準型指數中，台股新增6檔、刪除7檔；在全球小型指數中，則新增11檔、刪除24檔，變動幅度不小，將於11月24日（週一）收盤後正式生效。屆時，追蹤MSCI指數的被動資金將同步調整持股，對短線股價與成交量帶來顯著影響。理財周刊 ・ 1 天前
生前規畫的好，財富傳承沒煩惱(下篇)
延續前文討論的「遺產與贈與該怎麼省稅」主題，房產的課稅方式特別值得注意。因為房子不像現金一樣直接以面額計算，而是依照**「公告現值」**評定，這個差異可能讓稅額出現數百萬的落差。理財周刊 ・ 1 天前
矽谷HR哭了！竹科台廠攻美3個月招到夢幻團隊，靠的不是錢
「在矽谷，花大錢還找不到人？」無疑是眾多台廠攻美時，HR最深的恐懼。然而，來自竹科的汎銓，竟在短短3個月內，於人才競爭最激烈的加州灣區，組建起一支堪比聯合國的夢幻團隊，不靠砸下天文數字的薪酬，甚至不問面試者的年紀，還打破名校畢業、年資經驗豐富的迷思。這家公司找齊人手，究竟做對了什麼？成為汎銓科技美國遠見雜誌 ・ 21 小時前
■AI旺到年尾 009808 11月迎首次配息 後市表現受關注
在AI股的激勵下，台股從5月中旬到10月底漲了6658 點，漲幅30%，華南永昌投信009808自5/16掛牌以來，漲幅高達31%，表現幾乎與大盤同步。受惠於去年AI產業獲利亮眼，整體表現相當突出，備受市場關注。理財周刊 ・ 20 小時前
「身體已復原9成！」郭智輝到慶應大學當訪問學者 緊盯台日半導體合作
經濟部前部長郭智輝在9月離開公職後專心養病，近日氣色逐漸恢復，且有了一個新頭銜–日本慶應大學訪問學者，從11月起赴日研究2個月，將利用這段時間關心台日半導體供應鏈的合作事宜。今周刊 ・ 1 天前
「豐雲學堂」衝開戶數！永豐金證券AI轉型背後的三大策略
將「金融內容行銷」視為核心戰略，真的能有效提升品牌聲量跟開戶數嗎？《遠見》專訪永豐金證券數位金融處處長劉柏甫，瞭解其透過自建「豐雲學堂」與 AI 智慧財管平台，背後的策略與盤算。而劉柏甫透露，透過豐雲學堂導入的新開戶用戶，已高達全體開戶數約20％。當台灣多數券商仍固守「經紀下單」傳統業務的單一模式時遠見雜誌 ・ 1 天前
戰桃園？ 王義川設立服務處 何志偉勤跑地方宮廟
2026征戰百里侯，來看到桃園戰況，在民進黨陣營，傳出立委王義川有機會被徵召參選，今(6)日更在中壢設立法律諮詢服務處，不過根據平面媒體報導，總統府副祕書長何志偉早已在地方勤跑，還有民進黨黨務人士透露...華視 ・ 19 小時前
普發一萬選ATM可領6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬開跑，線上登記第二天，但ATM領似乎禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行今（6）日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
愛玩車／奧迪A3掀背車 增智慧駕駛科技
愛玩車／奧迪A3掀背車 增智慧駕駛科技EBC東森新聞 ・ 19 小時前
LIVE／黃仁勳搭機飛抵台南機場 現場直擊受訪畫面
即時中心／綜合報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日中午低調訪台，私人飛機直達台南機場，已在下午2時17分降落。黃仁勳今將參訪台積電台南3奈米廠，晚間9點再飛到台北松山機場，並無其他公開行程。台南現場最新情形，請鎖定《民視新聞網》直播。民視財經網 ・ 32 分鐘前