攜VTuber推動漫聯名，一卡通如何靠「不務正業」賺錢？

近年，一卡通帶給人的印象，不僅止於應用場景的多元，還有其造型千變萬化、聯名對象橫跨次元。從風靡全球的虛擬偶像hololive、樂壇天團五月天，到高雄捷運的可愛貓站長「蜜柑」，這些文化符號被濃縮於各式平面或立體卡片中，一手便能掌握。這家以票證服務為本的公司，如何讓冰冷的「嗶卡」聲，轉化為粉絲們展現身份認同的熱情宣言？

走出捷運草衙道站，步行約五分鐘，就能抵達一卡通總部所在的高雄捷運公司行政大樓。

脫胎自高雄捷運專用票證的一卡通，自2014年獨立營運以來，十年之間，業務早已從交通領域延伸至電子支付。如今，其服務不僅涵蓋轉帳、繳納水電費，甚至能購買基金、捐贈香油錢，滲透至生活各個層面。

若從營收結構來看，電子支付與票證手續費仍是主要來源，約占總營收54％；但營收占比第二（24％）的儲值卡收入也值得關注。

「IP授權儲值卡，如今已占我們卡片銷售收入的七成。」一卡通協理彭天慈透露。對照財報數字，大約是1.66億左右的收入。

進軍授權商品業務，原先目的是打算提升品牌知名度，後來卻成為一卡通的重要營收來源。這場轉變如何發生？

從品牌推廣到挹注營運，IP授權是門好生意

「剛開始的時候，因為策略上的考量，先從一些大品牌開始。」彭天慈回憶，剛開始授權業務時的合作對象，是迪士尼、Hello Kitty等耳熟能詳的經典IP，藉此讓消費者更加認識品牌。初期聯名如《Snoopy》、《哆啦A夢》和《玩具總動員》等一卡通，就是在此脈絡下產生。

隨著業務版圖擴大，IP授權的策略重心也開始轉移。

彭天慈分享，團隊從影音平台播放量、社群討論熱度中，看見了動畫、漫畫和遊戲（ACG）市場的巨大潛力。自2021年起，一卡通逐步擴大ACG類型聯名，當年的《咒術迴戰》、2023年的《間諜家家酒》，乃至2024年的《鏈鋸人》、《葬送的芙莉蓮》，都是有著「霸權」稱號的熱門IP。

一卡通的IP授權儲值卡收入重要性逐漸增加，其中，動畫、漫畫和遊戲（ACG）類別非常突出。陳之俊攝

與虛擬偶像團體hololive的聯名商品，更將熱潮推向高峰。

2023年，一卡通的銷售排行榜前三名，全由hololive旗下藝人的精裝卡包辦。2024年，hololive再度以EXPO限定盲包奪冠；與壽司郎合作推出的「Gawr Gura壽司小被被」造型卡，更曾一度創下史上最高單品銷量。

彭天慈表示，公司內部觀察到虛擬偶像的社群討論極為熱烈，且粉絲自發的二次創作能量驚人。「一旦出現二創，討論熱度就會持續延燒。」這股由下而上、自主性極強的社群創造力，讓一卡通看見商機，因此果斷投入。連續兩年，他們以贊助商身分參與hololive年度盛事SUPER EXPO，並持續加大聯名力道，最終收穫好成績。

「台灣民眾平均人手五、六張電子票證都不為過，為什麼還要再買一張？」曾任一卡通顧問、並主力推動VTuber相關聯名企劃如hololive production、時雨羽衣的重星戰略全球策略長林瑋倫點出核心問題。

他向一卡通建議，加強動漫聯名或開發觀光主題產品，目的就是結合流行趨勢與在地觀光，同時抓住本地粉絲與國際旅客，擴大使用場景與市場地盤，並將卡片升級為「生活配件」與「故事載體」，強化品牌黏著度及年輕族群滲透率。

在任內推動ACG聯名的一卡通前董事長李懷仁回憶，當時決定深耕動漫與遊戲領域，目的在於跳脫其他票證業者將「日用品縮小化」的設計風潮，同時也能迎合粉絲熱愛搜集周邊的習慣。

一卡通與虛擬偶像團體hololive的聯名商品，將熱潮推向高峰。陳之俊攝





有IP角色的票卡會吸引粉絲蒐集續作

李懷仁進一步指出，ACG作品的敘事具有高度延展性，這也讓IP擁有更長遠的開發潛力。「電鍋造型的立體票卡，你可能只會收藏一個。」但若是角色會隨劇情發展而成長，粉絲往往會想收集第一季、續作，甚至角色進化或劇情推展後的新版本。

此外，ACG產業在網路社群中已形成成熟的生態系，透過大數據與粉絲分眾分析，可以預先辨識出潛力IP，提前布局合作。「透過跟這類IP連結，有機會相互發揮綜效，進而減少行銷成本。」

2024年漫畫博覽會的一卡通攤位上，擺上與日本VTuber事務所hololive合作的大型看板。曾子軒攝

不過，動漫作品的周邊商品生態系非常完整。即便單論hololive，SUPER EXPO的贊助商就有萬代、Good Smile Company和FuRyu等知名玩具商。對比之下，一卡通有何優勢？

彭天慈認為，聯名授權一卡通背後的產品訴求和玩具並無不同，都是滿足消費者對人物、作品或者角色的喜愛。事實上，許多特殊卡片的確適合展示在辦公桌，或供奉於粉絲俗稱的「祭壇」上。

若要說關鍵差異，在於一卡通兼具票證與電子支付功能。「消費者挑選一卡通的IP授權商品時，不只是喜歡這個IP，還會考量消費功能，可以跟日常生活場景結合。」

在產品開發上，團隊也刻意融入推活重視的社群互動。例如，今年推出的hololive EXPO盲包，設計上採用遊戲機畫面與透明卡形式，背後目的就是「希望讓粉絲在生活中產生更多互動。」

此外，看準粉絲樂於分享的「曬娃」風潮，今年11月預購的《哈利波特》「嘿美」3D造型卡、今年7月推出的蜜柑站長造型一卡通，都附上專屬娃包，方便粉絲攜帶與展示。

彭天慈分享，看到民眾許願希望能夠帶著其他娃娃和蜜柑站長一起出去玩，因此蜜柑站長一卡通的娃包設計成雙人座車廂造型。陳之俊攝

相較於模型、壓克力立牌或者掛軸等類型的周邊，一卡通能夠當作生活配件，融入粉絲的日常。

實際數據也印證了這一點。彭天慈表示，根據內部統計，授權卡的「動卡率」和普卡差異不大，代表粉絲購入後並未將其束之高閣。在樂於分享、追求認可的社群時代，每次通勤、購物時掏出一卡通，都是身分的展演。

林瑋倫也分享，在hololive聯名企劃中，星街彗星、兔田佩克拉等成員的精裝版讓粉絲在家陳列，成為房間亮點；「Gawr Gura 壽司小被被」造型卡則以可愛Q版壽司捲被造型呈現，完美融入日常通勤。

「帶著心愛的VTuber出門，絕對是件開心的事！」他笑著說，這不僅滿足粉絲的情感陪伴需求，更讓一卡通從支付工具，變成粉絲生活中的移動應援物。

針對人們的推活實踐，ACG文化研究者、U─ACG創辦人梁世佑分析，帶著「痛包」、娃包或者心愛的周邊出門，更容易獲得同好認同，也帶有分享的意涵。

透過日常化的連結，粉絲不僅獲得自我認同，將照片發布到社群上，更能滿足與同好交流的渴望。這種由「我」拓展至「我們」的歸屬感，形成了正向的情感循環，這也是娃包如此普及的原因。

IP會變熱也會降溫，授權商品有風險

從整體經營來看，一卡通當前最大的挑戰，無疑是與LINE Pay終止合作後，如何吸引原先七百餘萬用戶下載獨立的「iPASS MONEY」App，避免在轉換過程中途流失。

而IP授權業務本身也非全無風險。IP熱度會退燒，若遇上爭議事件，便得處理棘手的庫存；產品的設計或品質不如預期，也可能引發粉絲強烈反彈。此外，如魔杖、娃娃等特殊造型卡，生產流程遠比一般卡片複雜，需經過反覆測試，確保感應功能順暢無虞才能上市。

除了考慮外觀質感以外，一卡通開發商品時還需要確認產品能否正常使用一卡通的功能，這也是與其他玩具商的最大差異。陳之俊攝

作為支付品牌，必須提供穩定可靠的服務；同時作為洞悉潮流的IP授權商，又必須精準掌握粉絲的情感需求。如何在商業化與粉絲情感之間取得平衡，將是一卡通持續面對的課題。

一卡通將粉絲社群中無形的熱愛，轉譯為能融入日常、便於展演的實體商品；同時也把冰冷的支付功能，化為情感連結的溫暖媒介。

或許IP授權業務，仍不足以完全撐起一卡通的營運，但它已經找到在理性與感性之間，讓粉絲願意掏錢、也樂於分享的平衡點。