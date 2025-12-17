攝影大師李屏賓功成身退！主席位交棒 張震期許「依然很金馬」

即時中心／林韋慈報導

金馬執行委員會今（17）日宣布，現任主席李屏賓四年任期即將屆滿，將功成身退，並由金馬影帝張震接任主席一職。根據金馬執委會說明，李屏賓表示，自2021年底接下主席職務以來，新中念念不忘的是未來四年的責任，希望繼續保持金馬「自由、公平、開放」的精神，成為電影界的典範，同時承先啟後，協助年輕電影人走向國際。他感謝所有工作人員的努力，讓這些目標得以逐步實現。

李屏賓也提到，四年前從導演李安手中接棒，四年後該由誰接任，是一項艱難卻重要的課題。經過長時間的思考與觀察，他期許金馬能持續創新、保持活力，主席角色也需要更年輕的視野，最終決定由張震接任，也表示李安導演非常支持這個想法，盼張震帶領金馬繼續向前。

張震則表示，接獲邀請時感到相當意外，從未想過自己會擔任金馬主席，但在李屏賓與執行長聞天祥的說明下，開始思考除了表演之外，是否還能為電影產業付出更多。他引用電影《阿甘正傳》的經典台詞「人生就像一盒巧克力，你永遠不會知道吃到什麼口味」（Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.），形容自己決定接受挑戰，「或許就像阿甘一樣，繼續跑下去」，期許未來的金馬「依然很金馬」。

張震1991年以楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》踏入影壇，曾六度入圍金馬獎最佳男主角，並以《緝魂》（2021）、《幸福之路》（2025）兩度榮獲金馬影帝。《幸福之路》亦入圍本屆美國獨立精神獎最佳主演。他曾與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、吳宇森、鍾孟宏等多位導演合作，並參演《沙丘》（2021）等國際作品，演藝版圖橫跨華語與國際影壇。





原文出處：快新聞／攝影大師李屏賓功成身退 影帝張震接任主席：期許未來「依然很金馬」

