攝影大賽爆黑箱！「AI生成圖」奪冠評審團全看不出 主辦單位急撤獎

上海攝影比賽冠軍《騎樓陽光》遭質疑是AI生成圖。（圖／翻攝自微博）

近日，中國一項攝影大賽爆出爭議，一張疑似由AI生成的作品竟奪下第一名，引發外界譁然。該作品《騎樓陽光》在經由5名專業評審一致選出後獲得冠軍，但事後遭網友質疑為AI造假照片，事件曝光後引發熱烈討論，截至目前主辦單位仍未就評審疏失做出回應。

根據陸媒《封面新聞》報導，該攝影比賽評審團由「中國攝影師協會會員」、「上海市美術家協會會員」等5名專業的評委組成。比賽結果於1月6日出爐，作品《騎樓陽光》獲評為第一名。

《騎樓陽光》的畫面中，一條充滿懷舊氣息的巷弄，映入眼簾的是斑駁的騎樓與老舊招牌交織出歲月痕跡。午後陽光恰巧灑落在一名提著鳥籠的老翁身上，光影在地面與牆面間交錯，為整體畫面充滿層次，氛圍感滿滿。

然而，有網友事後將該作品的亮度與對比度調高後發現，照片左側店鋪牌匾出現重複的涼茶店名稱，並伴隨語序不通、字體錯亂等問題，這些皆為AI生成影像常見的破綻之一，進而引發外界質疑其真實性。

爭議曝光後，主辦單位隨即將《騎樓陽光》的參賽資訊刪除，並將原本獲得第二名的作品《陸家嘴》改列為第一名。不過，截至目前為止，主辦單位仍未針對此次評審團疑似失察一事做出說明，也引發民眾對評審專業度與比賽公正性的質疑。

