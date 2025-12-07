攝影展名稱藏洋蔥！ 姚愛寗用《餘像》記下毛孩離世後的溫柔餘溫

姚愛甯演而優則「攝」，斜槓斜槓擔任攝影師辦第三次個展《餘像 14.344》。邊走邊聽有限公司提供

演員姚愛寗近年積極開創斜槓人生，12月6日起舉辦為期兩週的個人第三次攝影個展《餘像 14.344》，名稱概念源於心理學和視覺科學中的「餘像」現象，光線消逝後，影像仍短暫留存。展覽核心來自於她近半年經歷的生命課題，陪伴她近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時外婆逝去的巨大失落。

姚愛寗曾舉辦兩次個展並出版過攝影集，她認為攝影不只是遙不可及的藝術形式，更是她用來梳理內心、與生活連結的獨特語言，也是她身為演員，不斷提升感受力的一種練習。她將自己的作品描述為在記錄「生命熱烈與消融之間的跨度」，告別外界賦予的空靈標籤，展現出演員內在深度整理的成果。

展覽名稱藏洋蔥！姚愛寗用鏡頭把悲傷內化成「幸福」

姚愛寗感性地透露，今年歷經小兔的離去，回想起家人辭世的悲痛，這些「消逝」讓她一度難以適應生活中的空蕩。但她沒有選擇逃避，而是運用攝影來反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段，進行深入的自我修復。

廣告 廣告

她將這份難以言喻的悲傷和思念，透過鏡頭與文字進行深入的「內化」，最終將那份「難受」昇華為一種「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命有過交會，是一件值得慶幸的事。她將記憶比喻為煙火，強調那種消逝後留下的美好：「比起逝去時的悲傷，那些畫面，以豐富我們生命的姿態再度湧現。」

姚愛甯辦第三次個展《餘像 14.344》紀錄毛小孩「小兔」離世，以及大學畢業時外婆逝去的巨大失落。邊走邊聽有限公司提供

攝影成單親媽媽角色養分 坦言迷上攝影為療癒毛孩離世後的「空蕩」

姚愛寗近年持續挑戰多變角色，從早期清新形象到今年在影集《童話故事下集》中飾演的堅韌單親媽媽，她直言，透過日常攝影培養觀察力，能成功助攻她對角色的詮釋。

《餘像 14.344》展覽期間也將陸續舉辦現場導覽活動，並與攝影師暨視覺藝術家謝昕妮、覺學品牌主理人連紫伊進行跨界對談，分享生命、時間與記憶的故事。

「餘像 14.344」姚愛寗攝影個展

展出時間：2025 / 12 / 06 — 2025 / 12 / 19 週一至週日 11：00 — 19：00 展出地點：以覺學 INTZUITION 台北市中山區遼寧街19巷23號Ｂ1展間



回到原文

更多鏡報報導

于朦朧猝逝傳易烊千璽「借運」 首度回應「疊石頭」詭異直播內幕揭兩人關係

李安曝《金山》開拍前4週喊卡內幕！ 不懼怕AI反而擔心「人類思維AI化」

台樂團主唱遭爆性侵黑底文「認了」 遭團隊開鍘「火速除名」切割