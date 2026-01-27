攝影師「AI換臉」合成5女樂手不雅片 遭起訴

一名專拍樂團的資深攝影師用AI換臉合成多名女樂手不雅片，再透過共犯張貼到社群平台。（圖／東森新聞）





一名專拍樂團的資深攝影師，用AI換臉合成多名女樂手不雅片，再透過共犯張貼到社群平台，導致被害人頻頻被性騷擾，最後決定報案提告，涉案的攝影師坦承犯罪遭到起訴，被依照散布猥褻物、個資法、不實性影像等罪起訴，而共犯則因為過世，檢方予以不起訴。

一名樂團甯姓攝影師涉嫌將多名女樂手的照片，利用AI Deepfake換臉功能合成不實性影像，並公布在社群平台，導致她們受到性騷擾，而現在經過受害者們提告後，他也被士林地檢署起訴。

根據起訴書指出，涉案的甯姓攝影師從113年開始，將5名受害女樂手放在臉書IG粉絲團的照片，用AI「Deepfake」換臉技術，合成製作成不實性影像，再透過Telegram帳號傳給另一名共犯，張貼到社群平台，直到被害人發現後報案。

甯姓攝影師在偵查過程中，坦承全部犯罪事實，而另一名林姓共犯則表示，甯姓攝影師負責作圖，自己負責經營頻道，頻道開放時，任何人都可以瀏覽。這名甯姓攝影師經歷超過5年，在樂團界小有知名度，目前被檢方依照散布猥褻物罪，個資法及不實性影像罪起訴。

非本案律師李育昇：「因為一行為觸犯數罪名，以最重的侵害個資罪論處，最重可處5年徒刑，由於被告多次作案，法院將依數罪併罰，裁定最終總刑期。」

而林姓共犯則因為已經離世，檢方予以不起訴處分，這起案件掀起台灣樂團圈高度關注，金曲樂團大象體操的成員張凱婷，也在臉書發文公開聲援受害女樂手。

而甯姓攝影師目前已經把自己的IG帳號轉為不公開，沒有對此出面回應，被起訴後有沒有罪，有待後續司法判決。

