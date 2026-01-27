攝影師「AI換頭」女樂手遭換臉淫片 受害者發聲：他叫網友性騷我4年

犯案的甯男將換臉過的淫片投稿到X色情帳號平台公開發布。圖／Threads

一名資深樂團攝影師甯性男子，涉嫌用AI深偽技術（Deepfake）將至少5名的女樂手「換臉到淫片」上，還投稿到X平台的色情帳號。目前甯男已經被士林地檢署起訴，但受害者心理創傷很大，說甯男呼籲大家性騷擾自己整整4年，感到非常噁心，甚至說「我不知道要不要繼續經營帳號」。

現年27歲的甯男專職樂團界的攝影師，經歷超過5年，在樂團界頗有知名度。但是，他竟利用職務之便，將多名樂團女樂手的演出照片和宣傳照片，利用Deepfake「換臉」，這些女樂手的頭部被換到半裸或全裸的淫片，目前已知至少有5名女樂手受害。

甯男將偽造的淫片投稿到X平台的色情帳號上，帳號頁面公開寫道「歡迎投稿想意淫的樂手，加上想怎樣羞辱她，也歡迎合成照投稿，目前只接樂手」。

犯案男子已被查出至少AI換臉5名女樂手，但檢方調查過程中仍持續犯案。圖／Threads

有受害女樂手發現自己被合成淫片，還在網路上散播，於是向台北市警局婦幼警察隊報案提告，全案交由士林地檢署偵辦。檢方調查，甯男和X平台的合作夥伴A男從2024年就開始犯案，他們利用AI技術製造女樂手的假淫片之後，再交給林姓男子發布在X平台的色情帳號上。這個色情帳號2022年就成立了，現在已經被停用，而林男疑似已經輕生死亡。

檢方深入調查此案，找到甯男，甯男對所犯之行全數坦承，他的個人社群平台如IG等已經從公開鎖為私人，也未向受害女樂手道歉；甚至有受害女樂手說，甯男已經被檢方調查整整1年的時間，但在這1年內仍持續犯案，還持續接樂團攝影的案子，就是沒有向受害女樂手道歉。

犯案的攝影師甯姓男子。圖／Threads

其中一名遭到甯男AI換臉的女樂手在Threads上公開自己的身分，她說自從玩音樂拍片後就不停的被性騷擾，甯男和A男利用自己高中到大學畢業的照片做Deepfake裸照，還在X平台呼籲大家性騷擾自己整整4年，該帳號點進去都是女樂手的Deepfake照片，非常噁心，「他甚至用我以前玩女團的照片打X槍拍影片傳給我」。女樂手說，日前終於收到法院的起訴書，「希望司法可以制裁惡人！」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



