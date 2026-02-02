攝影文化中心新春活動 陪民眾迎接嶄新一年

記者劉昕翊／臺北報導

國家攝影文化中心臺北館將於農曆過年期間舉辦新春系列活動，規劃新年紅包袋限量放送、「飛馬傳書」明信片書寫、傳統手工剪紙的「馬上留影」現場人像剪影體驗等豐富內容，邀請民眾年假期間走進攝影中心，馬力十足迎接嶄新一年。

國家攝影文化中心將於2月5至15日推出「馬力福『攝』」紅包袋限量發送活動，凡於活動期間前往參觀，即可獲得精心設計的紅包袋乙份，每日限量40份，而紅包袋以「馬力十足、福氣滿滿」為設計概念，祝福民眾在新的一年跟隨攝影快門的節奏，拍出好運、迎來滿滿福氣，讓好運「馬上就到」。

攝影中心將於大年初二開館，自2月18至22日特別推出「飛馬傳書」明信片撰寫活動，結合臺北館古蹟建築「日治時期大阪商船株式會社臺北支店」的歷史脈絡，並與藝術家秦政德合作，精選承載臺灣歷史圖像的特色明信片，邀請民眾在充滿歲月風華的古蹟空間中，提筆寫下新年祝福，寄給親友或送給未來的自己；民眾只要追蹤國家攝影文化中心社群媒體即可現場參加，活動限量400名。

另外，2月21、22日則推出「馬上留影」人像剪影體驗活動，邀請剪紙藝術家陳正淳現場揮灑巧手技藝，為民眾剪出神韻十足的側臉「留影」，每日限量60位體驗名額，歡迎大眾在新春時節，留下專屬於自己的風采紀念。此外，當期展覽「敘事的向度」與「時代的側寫」，展出國家攝影文化中心典藏的豐富作品，在馬不停蹄向前的時光走馬燈裡，呈現攝影在歷史流變中的多元觀看向度，邀請觀眾從中看見創作者的鏡頭書寫與在場觀點。

